Gospodarstvo

Inflacija nižja kot lani decembra

Ljubljana, 09. 02. 2026 11.14 pred 58 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA N.V.
Inflacija

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je januarja znašala 2,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot decembra in 0,6 odstotne točke več kot januarja lani. Na mesečni ravni so cene januarja upadle za 0,5 odstotka, potem ko se decembra niso spremenile.

Kot je danes objavil državni statistični urad, so bile januarja cene storitev v povprečju za 3,5 odstotka, cene blaga pa za 2,1 odstotka višje kot januarja lani. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,8 odstotka in poltrajno blago za 2,0 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,1 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,2 odstotka). Z 0,6 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 4,6 odstotka), po 0,3 odstotne točke pa so dodale še podražitve v skupini alkoholne pijače in tobak (za 5,5 odstotka) ter v zdravstvu (za 6,3 odstotka).

Cena hrane
Cena hrane
FOTO: Shutterstock

Na drugi strani so se cene v skupini prevoz znižale za 2,0 odstotka in inflacijo ublažile za 0,3 odstotne točke.

Na mesečno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene oblačil in obutve. Oblačila so se ob sezonskih razprodajah pocenila za 8,9 odstotka in k deflaciji prispevala 0,4 odstotne točke, obutev pa se je pocenila za 6,1 odstotka in k deflaciji prispevala 0,1 odstotne točke.

Poleg tega so po 0,1 odstotne točke dodale še pocenitve proizvodov in storitev za delovanje osebnih prevoznih sredstev (za 1,8 odstotka), počitniških paketov (za 1,5 odstotka) ter v strežbi jedi in pijač (za 1,3 odstotka).

Na drugi strani so s po 0,1 odstotne točke deflacijo ublažile podražitve rekreacijskih storitev (za 3,7 odstotka) in tobačnih izdelkov (za 1,7 odstotka) ter ostale januarske podražitve.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila januarja 2,4-odstotna, potem ko je bila januarja lani 2,3-odstotna. Na mesečni ravni so se cene znižale za 0,5 odstotka.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 5,4 odstotka, cene blaga pa za 1,6 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,1 odstotka in poltrajno blago za 1,7 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,4 odstotka.

Statistični urad pojasnjuje, da je z letošnjim letom prišlo do večjih sprememb pri izračunu indeksov cen življenjskih potrebščin, harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin ter harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami.

V skladu z dvema evropskima uredbama so namreč pri izračunu teh indeksov za letošnji januar uvedli posodobljeno mednarodno klasifikacijo izdelkov in storitev ter prešli na novo bazno leto (2025), poleg tega so v izračun vključili tudi spremljanje iger na srečo.

inflacija cene

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk7
09. 02. 2026 12.19
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut IJEK
Odgovori
+1
1 0
frenk7
09. 02. 2026 12.18
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo.
Odgovori
+1
1 0
Slovener
09. 02. 2026 11.29
Še en gromozanski uspeh te vlade! Še dva, trije taki mandati, pa inflacija sploh ne bo več problem!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
