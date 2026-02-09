Inflacija nižja kot lani decembra

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,2 odstotka). Z 0,6 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 4,6 odstotka), po 0,3 odstotne točke pa so dodale še podražitve v skupini alkoholne pijače in tobak (za 5,5 odstotka) ter v zdravstvu (za 6,3 odstotka).

Kot je danes objavil državni statistični urad, so bile januarja cene storitev v povprečju za 3,5 odstotka, cene blaga pa za 2,1 odstotka višje kot januarja lani. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,8 odstotka in poltrajno blago za 2,0 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,1 odstotka.

Na drugi strani so se cene v skupini prevoz znižale za 2,0 odstotka in inflacijo ublažile za 0,3 odstotne točke.

Na mesečno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene oblačil in obutve. Oblačila so se ob sezonskih razprodajah pocenila za 8,9 odstotka in k deflaciji prispevala 0,4 odstotne točke, obutev pa se je pocenila za 6,1 odstotka in k deflaciji prispevala 0,1 odstotne točke.

Poleg tega so po 0,1 odstotne točke dodale še pocenitve proizvodov in storitev za delovanje osebnih prevoznih sredstev (za 1,8 odstotka), počitniških paketov (za 1,5 odstotka) ter v strežbi jedi in pijač (za 1,3 odstotka).

Na drugi strani so s po 0,1 odstotne točke deflacijo ublažile podražitve rekreacijskih storitev (za 3,7 odstotka) in tobačnih izdelkov (za 1,7 odstotka) ter ostale januarske podražitve.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila januarja 2,4-odstotna, potem ko je bila januarja lani 2,3-odstotna. Na mesečni ravni so se cene znižale za 0,5 odstotka.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 5,4 odstotka, cene blaga pa za 1,6 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,1 odstotka in poltrajno blago za 1,7 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,4 odstotka.

Statistični urad pojasnjuje, da je z letošnjim letom prišlo do večjih sprememb pri izračunu indeksov cen življenjskih potrebščin, harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin ter harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami.

V skladu z dvema evropskima uredbama so namreč pri izračunu teh indeksov za letošnji januar uvedli posodobljeno mednarodno klasifikacijo izdelkov in storitev ter prešli na novo bazno leto (2025), poleg tega so v izračun vključili tudi spremljanje iger na srečo.