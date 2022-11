Inflacija novembra vztrajala pri okoli 10 odstotkih

V tem letu do konca novembra so se cene življenjskih potrebščin prav tako zvišale za 10 odstotkov. Povprečna letna rast cen, torej povprečna inflacija do konca novembra glede na enako obdobje leta 2021, je bila medtem 8,7-odstotna. Glede na povprečje leta 2015 so bile cene novembra višje za okoli petino.

Višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se v medletni primerjavi novembra zvišale za 19 odstotkov, so k letni inflaciji prispevale 3,1 odstotne točke. Podražitve goriv in energije (za 19,1 odstotka) so letni indeks dvignile za 2,3 odstotne točke. Ob tem je imela 0,9 odstotne točke vpliva na inflacijo dražja stanovanjska in gospodinjska oprema, ki se je podražila za 12 odstotkov, 0,7 odstotne točke pa višje cene v restavracijah in hotelih (za 9,8 odstotka).

Cene blaga so bile v povprečju višje za 12,1 odstotka, cene storitev pa za 5,9 odstotka. Blago za vsakodnevno porabo se je podražilo za 15,3 odstotka, trajno blago za 8,4 odstotka in poltrajno blago za 3,6 odstotka. Mesečno inflacijo so najbolj, za 0,4 odstotne točke, zvišali dražji naftni derivati. Cene tekočih goriv so zrasle za 7,6 odstotka, cene goriv in maziv za osebna vozila pa ob vnovični rasti cen na bencinskih servisih za 5,7 odstotka. Hrana se je podražila za 0,9 odstotka in k mesečni inflaciji prispevala 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva so imele še višje cene opreme za šport, trdih goriv, storitev v zdravstvu ter oblačil in obutve.

Po drugi strani so mesečno inflacijo ublažile, vsaka za 0,1 odstotne točke, pocenitve toplotne energije, ta je bila po uvedbi reguliranih cen za daljinsko ogrevanje s plinom cenejša za sedem odstotkov, nastanitvenih storitev in počitniških paketov.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila novembra 10,8-odstotna, kar je 0,5 odstotne točke več kot oktobra. Mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna, potem ko je bila v predhodnem mesecu 0,8-odstotna.