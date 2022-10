Inflacija v EU septembra 10,9-odstotna, v Sloveniji 10,6-odstotna

Eurostat je v prvi oceni za evrsko območje ocenil, da je inflacija na letni ravni septembra dosegla 10 odstotkov, v drugi oceni jo je tako popravil za 0,1 odstotne točke navzdol. Avgusta je medtem inflacija v območju z evrom dosegla 9,1 odstotka, v EU pa 10,1 odstotka. Najnižjo inflacijo so imele septembra Francija (6,2 odstotka), Malta (7,4 odstotka) in Finska (8,4 odstotka). Najvišjo pa so imele Estonija (24,1 odstotka), Litva (22,5 odstotka) in Latvija (22 odstotkov).

V Sloveniji je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, septembra 10,6-odstotna, medtem ko je bila avgusta 11,5-odstotna. Največji prispevek k septembrski inflaciji v evrskem območju so imele cene energije (+4,19 odstotne točke), cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov (+2,47 odstotne točke), cene storitev (+1,80 odstotne točke) in cene neenergetskega industrijskega blaga (+1,47 odstotne točke).