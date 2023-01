Inflacija v Evropi upada, cene hrane pa še vedno rastejo

Vse od vojne v Ukrajini se v Evropi srečujemo s podražitvami tako energije kot hrane. Cena slednje se je v zadnjem mesecu znova nekoliko dvignila. V nasprotju s tem smo decembra že drugi mesec zapored beležili manjši upad inflacije. Ta je bila na letni ravni desetodstotna, hrana pa se je na letni ravni podražila za dobrih 18 odstotkov.

A če se vrnemo na decembrske cene hrane – te so se na mesečni ravni v območju držav članic Unije podražile za 17,82 odstotka. Podražitev je glede na november nekoliko nižja, tudi ugotavlja poročilo evropske statistične agencije Eurostat, in sicer za 0,04 odstotka. V nasprotju s pocenitvijo na povprečni ravni pa so se znova dvignile cene izdelkov, ki v nebo rastejo že več mesecev – na evropski ravni so se znova podražili sladkor, mleko, siri, jajca, olja in druge maščobe.

Hrana na Madžarskem dražja za skoraj polovico

Najvišji letni porast cen, kar 49,6-odstotni, so zabeležili pri naši sosedi Madžarski, s 33,5-odstotnim dvigom ji sledi Litva, tej pa s 30,8-odstotnimi podražitvami hrane Estonija. Glede na podatke Eurostata se je hrana v Sloveniji na letni ravni podražila za 19,2 odstotka.

Prej omenjeni izdelki so se v mesečnem povprečju vseh 27 držav podražili od 30,2 do 56,6 odstotka. Statistična agencija pa je izračunala tudi podražitve dobrin na letni ravni. Tudi tu so se v vrhu znašla prej omenjena živila.