Inflacija na območju evra junija zdrsnila na 1,9 odstotka

Cene energije so se junija na letni ravni zvišale za 12,5 odstotka, kar je nekoliko manj kot mesec prej, ko je bila rast njihovih cen 13,1-odstotna. Sledijo neenergetske industrijske dobrine z 1,2-odstotno rastjo cen (maja 0,7-odstotna rast) in storitve z 0,7-odstotno rastjo (maja 1,1-odstotna rast), hrana, alkohol in tobak pa so se junija podražili za 0,6 odstotka (maja za 0,5 odstotka).