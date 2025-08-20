Inflacija v območju z evrom julija ostala pri 2,0 odstotka

Letna stopnja inflacije v območju z evrom je bila julija letos nižja kot leto prej, ko je znašala 2,6 odstotka. Tudi v EU bila inflacija nižja kot julija lani, ko je znašala 2,8 odstotka, je objavil evropski statistični urad.

Julija letos so k inflaciji v območju z evrom največ prispevale podražitve storitev, in sicer 1,46 odstotne točke, dražje so bile za 3,2 odstotka. Za 3,3 odstotka dražji hrana, alkohol in tobak so indeks zvišali za 0,63 odstotne točke, za 0,8 odstotka dražje neenergetske industrijske dobrine pa za 0,18 odstotne točke. Inflacijo je blažila za 2,4 odstotka cenejša energija, ki je stopnjo znižala za 0,23 odstotne točke.

Letna stopnja inflacije je bila julija višja kot junija v 13 državah članicah, v šestih je ostala nespremenjena, v osmih pa se je znižala.