Inflacija v evroobmočju še ni dosegla vrha

Letna stopnja inflacije v evroobmočju je oktobra znašala 10,6 odstotka, rast cen so poganjale cene energije in hrane. "Želela bi, da je inflacija oktobra dosegla vrh, ampak se bojim, da tega ni mogoče reči," je na seji parlamentarnega odbora za gospodarske in monetarne zadeve dejala Christine Lagarde.

"Menim, da je preveč negotovosti – predvsem pri prenosu visokih stroškov za energijo z veleprodajne na maloprodajno raven – za domnevo, da je inflacija dejansko dosegla vrh. To bi me presenetilo," je dodala.

ECB je v boju z inflacijo v več dvigih od julija ključne obrestne mere zvišala za dve odstotni točki. Lagarde je v nagovoru, katerega besedilo je objavljeno na spletni strani ECB, dejala, da bodo potrebna dodatna zvišanja, da se bo inflacija znižala na ciljna dva odstotka na srednji rok. Povedala je tudi, da bo Svet ECB na zasedanju decembra zasnoval ključne principe zmanjšanja obsega obveznic v bilancah centralne banke, pri čemer je po njenih besedah primerno, da je "normalizacija" bilanc postopna in predvidljiva.