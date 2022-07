Inflacija v Sloveniji julija na letni ravni zrasla na 11 odstotkov

Gre za najvišjo stopnja inflacije v posameznem mesecu po avgustu 1995, ko je prav tako znašala 11 odstotkov, medtem ko je julija 1995 dosegla 11,7 odstotka, kažejo podatki iz baz statističnega urada.

Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov. Pri tekočih gorivih za 49,7 odstotka, bencinu za 41,1 odstotka in dizelskem gorivu za 41 odstotkov. Dve odstotni točki so prispevale višje cene hrane, ki so se povečale za 13,5 odstotka. Električna energija se je podražila za 30,4 odstotka in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke.