Inflacijo najbolj dvigujejo višje cene energije

Inflacija v območju z evrom je decembra na letni ravni znašala pet odstotkov, v EU pa 5,3 odstotka. S tem je bila v obeh območjih za 0,1 odstotne točke višja kot novembra, je danes drugo oceno sporočil evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se zvišale cene energije.

Decembra predlani je bila v območju z evrom na letni ravni deflacija v višini 0,3 odstotka, v EU pa inflacija v višini 0,3 odstotka. K letni inflaciji decembra lani so največ prispevale višje cene energije (+2,46 odstotne točke), sledile so cene storitev (+1,02 odstotne točke), neenergetskih industrijskih dobrin (+0,78 odstotne točke) ter hrane, alkohola in tobaka (+0,71 odstotne točke).

icon-expand

Decembra lani so imele najnižjo stopnjo inflacije Malta (2,6 odstotka), Portugalska (2,8 odstotka) in Finska (3,2 odstotka), najvišjo pa Estonija (12,0 odstotka), Litva (10,7 odstotka) in Poljska (8,0 odstotka). V primerjavi z novembrom se je letna stopnja inflacije znižala v sedmih državah članicah, nespremenjena je ostala v dveh, zvišala pa se je v 18 članicah.

V Sloveniji je bila decembra lani letna stopnja inflacije 5,1 odstotka, mesečna stopnja pa 0,1 odstotka.