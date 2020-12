Družba Inkos v stečaj, okoli sto delavcev brez dela

Predlog za začetek stečajnega postopka je vložila družba sama, zato sodišče predvideva, da je insolventna. Iz zadnjega objavljenega poslovnega poročila, objavljenega na Ajpesu, je razvidno, da je Inkos leta 2019 ob 5,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo 25,8 odstotka več kot leto prej, čisto izgubo zmanjšal za približno tretjino, in sicer na 603.000 evrov. Kot pišejo Finance , družba že vrsto let posluje z negativnim kapitalom. Konec lanskega leta je imela družba za okoli pol milijona evrov dolgoročnih obveznosti, pretežno do bank upnic, poleg tega pa še za 3,6 milijona evrov kratkoročnih obveznosti, od tega skoraj tri milijone evrov do dobaviteljev, dobrih 700 tisoč evrov pa do bank.

Okrožno sodišče v Krškem je postopek stečaja družbe za inženiring, konstrukcije in strojegradnjo začelo v torek. Vodil ga bo upravitelj Grega Lippai , upniki pa imajo čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic do 15. marca 2021.

Stečaj družbe je hud udarec za kraj in okolje, je sporočil predsednik sindikata Skei v Inkosu Vojko Kos. "Za tako situacijo zagotovo nismo krivi delavci, ki pa bomo na koncu potegnili kratko,"je povedal in dodal, da je podjetje že nekaj časa slabo poslovalo, a delavci stečaja niso pričakovali. Podjetje je za del zaposlenih že v preteklih mesecih koristilo nekatere protikoronske ukrepe vlade, v ponedeljek pa so skoraj vsi prejeli odločbe o čakanju na delo doma za mesec dni. Le dan pozneje jih je stečajni upravitelj seznanil s slabo novico. Od direktorja Mateja Kranjca za zdaj niso dobili nobenih pojasnil. Nazadnje je Inkos svojim zaposlenim izplačal plače za mesec oktober, dolžan jim je tudi še del regresa za leto 2020. Kos predvideva, da podjetje zamuja tudi s plačilom socialnih prispevkov.

Podjetje Inkos ima sicer več družbenikov, a večinski, skoraj 82-odstotni, je mariborsko podjetje Fibmarkt d.o.o., ki tudi izdeluje železne konstrukcije. Glede na podatke, dostopne na Ajpesu, sta lastnici Fibmarkta Maja Breznik in Ana Breznik Kranjc, ki sta se leta 2010 uvrstili tudi na lestvico najbogatejših Slovencev, in sicer na 30. mesto. Oče Maje in Ane Breznik pa je predsednik AMZS Anton Breznik. Po poročanju Požareporta (leta 2017) je Breznik svoje premoženje, lastništvo podjetij Fibmarkt in Inkos, prenesel na hčerki, dejansko pa matično firmo Fibmarkt vodi kot prokurist. "Poslovne in tajkunske izkušnje je Breznik dobil pri lastninjenju ter izčrpavanju nekdanje velike mariborske Metalne, ko naj bi se v ožjih družbah hvalil, da bo Metalno 'postrgal do konca'," je takrat pisal Požareport.

Sicer pa začetki kovinarstva v Krmelju segajo v leto 1962, ko je bil po zaprtju rudnika rjavega premoga ustanovljen obrat Metalne. Ta se je leta 1991 preoblikoval v samostojno družbo z imenom Tovarna konstrukcij in naprav, ki je delovala do leta 1993, nato pa je zaradi izgube osnovnega namenskega programa, recesije na zahodnem trgu in krize v slovenski kovinskopredelovalni industriji šla v stečaj.

Na njenem pogorišču je zrasla nova družba Inkos, katere proizvodni program je med drugim vključeval proizvodnjo ladijskih krmil, žerjavov, dvigalnih in transportnih naprav, kovinskih konstrukcij, strojev ter kovinskega in stavbnega pohištva.