Hisense Europe v Velenju odprl 2,1 milijona evrov vreden inovacijski center

Ključna stvar za uspeh na trgu je dober izdelek, je v izjavi za medije ob današnjem odprtju inovacijskega centra dejal član uprave Hisense Europe, odgovoren za raziskave in razvoj, Boštjan Pečnik. Ključen ukrep, da prideš do kakovostnega izdelka, pa so zagotovo inovacije in kadri, ki delajo v multifunkcijskih ekipah, znajo agilno razvijati izdelke in znajo sodelovati med seboj ter z inštitucijami znanja in dobavitelji, je dodal.

Poudaril je, da so se za vlaganja v inovacijski center odločili zato, da vzpostavijo arhitekturne pogoje, v katerih bodo lahko sodelavci na projektih dobro sodelovali in kjer bo možno enostavno uvajati agilne metode razvoja izdelkov. "Inovacijski center je ključna stvar, na osnovi katere bomo lahko gradili našo konkurenčno sposobnost v prihodnosti," je navedel Pečnik.

Na vprašanje, zakaj so inovacijski center vzpostavili ravno v Velenju, pa je odgovoril, da so kitajski lastniki Gorenja v zelo kratkem času spoznali, da je v Sloveniji veliko znanja in veliko dobrih inženirjev, zato so se zelo kmalu odločili, da bo ena ključnih dolgoročnih naložb ravno naložba v raziskave in razvoj v Sloveniji.