Inšpektorat poziva k previdnosti pri najemu kreditov na nebančnem trgu

"Pri tovrstnih kreditodajalcih so potrošniki izpostavljeni večjim tveganjem in drugačnim pravilom izterjave. Nikakor pa naj se za najem kreditov potrošniki ne odločajo pri ponudnikih, ki nimajo ustreznega dovoljenja za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Slednjega ponudniki izkazujejo z na vidnem mestu objavljeno nalepko ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo," so izpostavili na tržnem inšpektoratu.

Kot so še opozorili, je treba oglasna sporočila kreditodajalcev presojati zelo kritično ter pred sklenitvijo pogodbe temeljito prebrati vso dokumentacijo. Če obstojijo nejasnosti, je treba zahtevati dodatna pojasnila. Pred sklenitvijo pogodbe pa je treba natančno vedeti, koliko denarja bomo dobili, kolikšen bo mesečni obrok, koliko bomo odšteli za stroške in kakšne so ostale lastnosti kredita, kot so denimo obresti in odlog plačila.