14-milijonska investicija v Turnišču: pogodba za nakup zemljišča podpisana

Občina Turnišče je v začetku julija objavila javni poziv, s katerim je po načinu javnega zbiranja ponudb prodajala okoli 34.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v tamkajšnji gospodarski coni, nedaleč od avtocestnega priključka. S prodajo bi občina, ki se je zavezala, da bo najprej skušala zemljišče prodati kot celoto, če ji to ne bi uspelo, pa bi prodajala posamezne parcele, zaslužila dobrih 168 tisočakov. Po besedah župana Horvata je ponujena cena tudi minimalna vrednost, za katero so bili pripravljeni sprejemati ponudbe. "Parcele smo dali oceniti, kvadratni meter pa je bil ocenjen na pet evrov," je pojasnil.

V kolikor bo do roka zemljišče plačano in bi se napovedana investicija pričela uresničevati, pa bi – ne le za turniško občino, pač pa celotno Pomurje – to seveda pomenilo ogromno. "Po napovedih bi lahko bili precejšen zaposlovalec," pravi župan in dodaja, da bi to za regijo, predvsem po dokončnem propadu Mure oziroma njenih 'naslednikov', bilo seveda več kot dobrodošlo. "Imamo Planiko, ki daje delo okrog 250 ljudem in Lušt, ki v sezoni zaposluje okrog 100 delavcev, so pa seveda potrebna še dodatna delovna mesta."

"Najprej bomo počakali na poravnano kupnino, nato pa so v podjetju obljubili, da bodo peljali naprej vse postopke in pripravili tudi izjavo za javnost," je za 24ur.com dejal turniški župan Borut Horvat in dodal, da je pri takšnih rečeh raje previden. Vendar pa po njegovih besedah kaže, da je kupec resen, v nasprotnem primeru – tako Horvat – najverjetneje ne bi podpisal pogodbe.

Občina Turnišče je razpis oziroma poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (nezazidanih stavbnih zemljišč) v gospodarski coni v bližini avtocestnega priključka sicer objavila 5. julija letos. Vrednost okrog 3,4 hektarje velikega zemljišča, na katerem je skupno 23 parcel, znaša slabih 169.000 evrov. Na občini so parcele namreč dali tudi oceniti: ceno – pet evrov za kvadratni meter – so tako določili s pomočjo sodno zapriseženega cenilca.

Zemljišče leži na levi strani ceste, ki vodi iz Turnišča proti Nedelici, na območju med dvema občinskima cestama. Zaobjema torej območje od 'T-križišča' do približno polovice območja od križišča do pokopališča, piše spletni portal Pomurec.com.

Na to so na občini tudi računali, kljub temu da – kot je pred časom za spletni portal Sobotainfo dejal Horvat – seveda ni bilo zagotovila, da se bo na prodajo odzval le en ponudnik, saj bi se lahko zaradi javnega poziva prijavilo več interesentov. Je pa Terramar še pred odpiranjem ponudb, ki je potekalo 29. julija, edini z občino podpisal tudi pismo o nameri in so pripravljeni kupiti celotno območje. Tudi aro, ki je znašala deset odstotkov kupnine, je podjetje že takrat poravnalo.

Na javni razpis za nakup – ta je trajal do 26. julija – je nato prispela le ena ponudba. Vlagatelj – podjetje Terramar d.o.o. – se je sicer prijavil že ob sami objavi razpisa v začetku julija, njihova ponudba v višini 168.900 evrov + DDV pa zaobjema celotno površino zemljišč v turniški gospodarski coni, ki se nahaja med naselji Turnišče in Nedelica.

Občina Turnišče in družba Terramar sta podpisali kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnin v Gospodarski coni Turnišče, so potrdili na občini.

Velikopotezni načrti: 14-milijonov vredna investicija, v petih letih do 400 novih zaposlitev

Do nedavnega sicer dokaj neznano posredniško podjetje naj bi z s tujimi vlagatelji že dalj časa iskalo primerno lokacijo za vzpostavitev podjetja oziroma gradnjo tovarne, ki bi se ukvarjala s proizvodnjo električnih avtomobilov. Kot so nam že pred časom pojasnili v družbi, naj bi šlo za popolnoma novo blagovno znamko, ki je na tržišču še ni in katere registracija da še poteka. Zato tudi ne želijo prehitevati, hkrati pa so dodali, da so tovrstni postopki zapleteni in počasni. Kje jo razvijajo, kako daleč so, ter kdo stoji za tem, niso želeli razkriti.

Vrednost skupne investicije, ki bo delno pokrita tudi z domačim kapitalom, naj bi znašala okoli 14 milijonov evrov. "Od štiri do pet milijonov je lastnega kapitala, od štiri do pet milijonov tujega – egiptovskega, med štiri in pet milijoni pa naj bi znašal kredit," besede Horvata povzema murskosoboški portal.

"S poskusno proizvodnjo nameravamo začeti leta 2023," pa je konec julija za 24UR dejal prokurist podjetja Kourajši Bahet. Tovarna bi po njegovih zagotovilih v prvem letu po vzpostavitvi prinesla 70 novih zaposlitev, v roku naslednjih petih letih pa naj bi delo skupno dobilo okrog 400 ljudi.