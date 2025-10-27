Gospodarstvo
Investicijski bankir Rickards: Ponovno smo v balončku, le vprašanje časa je, kdaj bo počil
Globalizma je konec, prihajajo velike spremembe, pravi ameriški investicijski bankir James Rickards, avtor knjižnih uspešnic, kot sta Valutna vojna in Konec denarja. 74-letni nekdanji svetovalec Pentagona in ameriške obveščevalne agencije CIA je bil minuli teden na poslovno-investicijski konferenci na Brdu pri Kranju.
