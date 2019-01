Investicijski program za drugi tir: sodelovanje Madžarske ni nujno

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je po koalicijskem srečanju v Ljubljani povedal, da je ministrica predstavila"kakovosten investicijski načrt, in sicer tako, da je država sposobna sama financirati projekt drugega tira". Dobili so podatke tako o vrednosti osnovnega projekta kot o vrednosti financiranja in zavarovanja ter zagotovilo, da evropska sredstva niso ogrožena, če Madžarska ne sodeluje, je dejal Han in dodal, da so zato v SD zelo zadovoljni.