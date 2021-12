Involta ne bo več dobavljala elektrike. Kako do novega dobavitelja?

Podjetje Involta je bilo ustanovljeno v drugi polovici leta 2017, njegova najpomembnejša dejavnost je nakup in prodaja energentov. Storitve ponuja gospodinjskim kot tudi malim in velikim poslovnim odjemalcem, je razvidno s spletne strani družbe.

"Skladno z odločitvijo vas seznanjamo s pravico do menjave dobavitelja električne energije ter vas pozivamo k čim prejšnji sklenitvi nove pogodbe o dobavi električne energije z novo izbranim dobaviteljem," so zapisali na svoji spletni strani in dodali, da je seznam vseh dobaviteljev na trgu električne energije objavljen na spletni strani SODO.

Menjava dobavitelja v treh korakih:

1. Izbira dobavitelja

Pri izbiri dobavitelja so v pomoč informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z električno energijo, dostopni prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo. Spletna aplikacija prikazuje vse ponudbe za dobavo električne energije, ki jih v aplikacijo vnašajo dobavitelji.

2. Seznanitev novega dobavitelja o izbiri

Odjemalec posreduje izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali navadne pošte oziroma vzpostavi telefonski kontakt ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu izvede vse potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

3. Pričetek dobave novega dobavitelja

Po zaključenem postopku menjave začne novi dobavitelj odjemalcu dobavljati energijo v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe. Najkasneje 6 tednov po izvedeni menjavi prejme odjemalec zaključni račun, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz pogodbenega razmerja s prejšnjim dobaviteljem.

Odjemalec ima, ne glede na izbranega dobavitelja, pravico do plačila storitev dobave električne energije in uporabe omrežja z enotnim računom, na katerem uporabo omrežja zaračuna dobavitelj v imenu in za račun operaterja sistema. Na enotnem računu so prav tako zavedene postavke iz naslova plačila prispevkov in trošarine.