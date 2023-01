Inženirka leta 2022 je Rosana Kolar: 'Ko bom velika, bom letalski mehanik'

Prejemnica naziva Inženirka leta 2022 je Rosana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. Rosana je že pri 11. letih mami naznanila: "Ko bom velika, bom letalski mehanik!" Leta kasneje, po uspešno zaključenem študiju strojništva letalske smeri na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, se je zaposlila pri Adria Tehniki. Je ena redkih žensk v Sloveniji, ki opravlja poklic mehaničarke potniških letal.

Delo v pisarni Rosane Kolar ni privabljalo. Kot pravi sama, se je odločila za "zahtevnejšo, a učinkovitejšo" pot opravljanja svojega poklica. Pred šestimi leti jo je vodila želja po spoznavanju prav vseh faz dela, zato je začela na začetku in kot pomočnica letalskega mehanika opravljala najpreprostejša dela letalskega vzdrževanja. V letu 2022 je pridobila svojo prvo licenco: B1 letalski mehanik za tip Airbus A320 family.

Rosana Kolar je prejemnica naziva Inženirka leta 2022.

Prepričana je, da odličnega inženirja ne sme biti strah mnenja okolice, saj je včasih ravno to zavora nadaljnjega razmišljanja. Verjame, da so mladi danes z odločnostjo, odgovornostjo, vztrajnostjo ter jasno zastavljenimi cilji lahko kos predsodkom o 'ženskih' in 'moških' poklicih. In če nekateri danes privzdignejo obrvi, ko jih na letnem servisu avtomobila pričaka avtomehaničarka, bi jih verjetno to še več storilo ob obisku hangarja.

Rosana Kolar je prejemnica naziva Inženirka leta 2022.

Rosana je ena redkih žensk v Sloveniji, ki opravlja poklic mehaničarke potniških letal. Žirija letošnjega izbora je v njeni vztrajnosti, samozavesti in trdni prepričanosti v svoje poslanstvo prepoznala svojevrstno pionirko dela v aviaciji, področja, na katerega so vezani globoki stereotipi. Metodologija izbora inženirke leta 2022 Na odločitev, katera od letošnjih 10 nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, so s svojimi glasovi enakovredno vplivale štiri žirije: vseh pet generacij nominirank za priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij in šolskih centrov Inženirke in inženirji bomo! ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora Inženirka leta. Skupaj kar 119 članic in članov žirije.

