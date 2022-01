Inženirka leta je dr. Nataša Kovačević: Pomembno je, da se izkoristi ves človeški potencial

Govorniki so sicer nocoj tudi poudarili, da je za inženirstvo potrebna odličnost, prav tako je potreben pogum, pomembno je tudi povezovanje. Veliko priložnost za sodelovanje družboslovja in naravoslovja pa je zelena transformacija.

Ob prejemu priznanja se je zahvalila tistim, ki so v njej prepoznali navdih za mlada dekleta. Dejala je, da se je za naziv potegovalo devet izjemnih žensk: " Vsaka prispeva svoj delež k inženirstvu in pomaga ustvarjati rešitve prihodnosti." Dejala je, da se delež inženirk povečuje, a je še majhen: "Pomembno je, da se izkoristi ves človeški potencial."

Nataša Kovačević je tudi članica nadzornega sveta in partnerica v mednarodnem projektu – inovativni mreži za usposabljanje mladih raziskovalcev MAMI Magnetics and Microhydrodynamics. Svoje znanje in izkušnje pa predaja na delavnicah za nadarjene dijake ter kot mentorica doktorskim študentom v podjetju in na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Kariero je nato začela kot mlada raziskovalka na Institutu Jožef Stefan. Po zaključku doktorata se je iz akademskega okolja odpravila v avtomobilsko industrijo. V Kolektorju se je ob formalni vlogi vodje projektov na lastno pobudo lotila tudi raziskovanja temeljnih in aplikativnih korozijskih procesov na kovinskih in kompozitnih materialih.

Letošnjo prejemnico naziva inženirka leta je sicer na razpotju odločanja za študij v kemijo in inženirski svet usmerila srednješolska profesorica, ki je prepoznala njeno raziskovalno žilico. Naravoslovna veda o snoveh ji je nato na široko odprla vrata v interdisciplinarna sodelovanja ter razvoj novih tehnologij in rešitev.

Na odločitev, katera od letošnjih 10 nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, so s svojimi glasovi enakovredno vplivale štiri žirije: vse štiri generacije nominirank za priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij in šolskih centrov Inženirke in inženirji bomo! ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora Inženirka leta.

Jasna Hengović, lanska zmagovalka projekta, je bila med tistimi, ki so izpostavili okolje: "Spremembe, ki se dogajajo, so resne. Tako spremembe podnebja kot flore in favne, ki propadata pred našimi očmi. Prej in hitreje, kot smo pričakovali. Morda je za to, da ustavimo spremembe, potreben drugačen inženiring, sprememba načina življenja, pogleda na svet. So pa bili skozi celotno zgodovino prav inženirji tisti, ki so spreminjali svet in menim, da se bo svet k nam obračal tudi ob teh izzivih. Zato si močno želim, da bi vsakdo imel možnost živeti potenciale, ne glede na spol, barvo kože ali kraj rojstva. Mladim pa bi sporočila –bodite pogumni in radovedni."

Nagrado je izročil predsednik države Borut Pahor, ki se je prav tako dotaknil vprašanja okolja, dejal je, da bo prihodnost polna sprememb. "Inženirji so pomemben most med cilji in njihovo dosego," je poudaril in dodal, da tukaj ni delitev na moške in ženske.

So pa kandidatke tudi poudarile, da je inženirsko delo nekaj, kar terja veliko truda in izpostavile, da mladim prepogosto predstavljamo končni uspeh, premalo pa je jasno, da do končnega uspeha vodijo tudi neuspehi.

Kdo so bile letošnje nominiranke?

Med letošnje nominiranke za Inženirko leta 2021 so uvrščene Špela Jernejc, direktorica, vodja razvoja, tehnologinja v podjetju Procesni Inženiring d.o.o.; Špela Jug, procesna tehnologinja na enoti Trdni izdelki v podjetju Lek d.d.; Branka Kranvogl, vodja projektov v podjetju Cleangrad d.o.o.; Dijana Makivić Grilc, višja tržna analitičarka v podjetju GEN-I d.o.o.; Adina Mlivić, višja strokovnjakinja specialistka v materialnem toku v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje; Lea Naglič, testerka programske opreme v podjetju Loftware (NiceLabel); Božidarka Radović, vodja razvoja sistema za elektronsko predpisovanje zdravil v podjetju Better d.o.o; Judita Zupančič, samostojna analitičarka na oddelku Raztapljanje trdnih oblik v podjetju Krka d.d.; Tjaša Zupančič Hartner, vodja oddelka operativne odličnosti v podjetju Varis Lendava d.o.o.