'Iran je kot loto: tam ni nič gotovo'

Zunanje ministrstvo je že pred enim tednom opozorilo na previdnost pri potovanjih v Iran, medtem ko naši poslovneži, ki z državo poslujejo, pravijo, da je ta za turiste varna. Po besedah Franca Lenharta, Mariborčana, ki z Iranom posluje že 32 let, tam se je tudi poročil, sicer v državi že dlje časa vlada negotovost, tudi glede letalskih povezav in izdajanja viz. Iranski poslovnež pa pravi, da so ameriške sankcije proti Iranu ljudi prisilile, da so začeli poslovne priložnosti iskati v tujini.

Iran je kot loto, pravi danes Franc Lenhart - veliko lahko dobiš ali izgubiš. Sam je tam našel tudi ženo in z njo veliko družino, ki s težavo spremlja kar se trenutno dogaja na Bližjem vzhodu, kjer se podatki spreminjajo iz dneva v dan. "Pred dnevi je tako recimo zaokrožila informacija, da Lufthansa in še pet drugih prevoznikov ne bodo več leteli v Iran, veleposlaništva tam pa da več ne izdajajo vizumov," opisuje Lenhart. "Danes pa je po mojih informacijah spet vse normalno." Tam ni nič gotovo, še dodaja, prebivalci ne vedo kaj se bo zgodilo jutri - tudi zaradi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki si vsako sekundo lahko premisli in ukaže nove sankcije proti Iranu, čeprav ima država že zaradi zdajšnjih velike težave s finančnimi transakcijami, pravi iranski poslovnež. V Iranu ni nič gotovo, prebivalci ne vedo kaj se bo zgodilo jutri. FOTO: Shutterstock "Iransko gospodarstvo temelji na nafti. Zaradi sankcij zdaj vlada ne more prodati nafte. Zato nimamo sredstev za trdno valuto. Vsi v Iranu, vlada in poslovneži, razumejo, da moramo svoje gospodarstvo osvoboditi nafte," pa meni poslovnež Mohammad Rassa. "Poslovati z Iranci je že tako ali tako težko; njihova poslovna kultura je povsem drugačna," pa pravi Lenhart in dodaja, da vse skupaj zdaj otežujejo še te sankcije. Slovenija je lani v Iran izvozila za 39,5 milijona evrov, kar je skoraj 20 milijonov evrov manj kot leto prej. Gospodarsko sodelovanje z državo se ohlaja, pravi tudi Dušan Olaj, direktor podjetja Duol, ki je leta 2016 kot del konzorcija štirih podjetij v Iranu odprl pisarno, a so jo pred dvema letoma zaprli. "Že takrat je bila finančna slika potencialnih kupcev tako slaba, da so bili obeti za kakršno koli sklenitev posla preprosto preslabi," izpostavlja. Slovenija sicer ima veleposlaništvo v Teheranu, ki so ga odprli - kot je danes pojasnil zunanji minister Miro Cerar - za to, da omogočijo politične in gospodarske stike z državo.