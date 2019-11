Za nakup poslovne celote Adrie Airways pet interesentov

Med deli Adrijinega premoženja, ki so za potencialne kupce bolj zanimivi, je Pustatičnik med drugim izpostavil simulator letenja in spričevalo letalskega prevoznika. Želje potencialnih kupcev - eden prihaja iz tujine - so sicer različne. "Nekatere zanima le delček, druge več, zato želimo na pogajanjih razjasniti, kaj kdo želi, kakšen je njegov namen in koliko ponuja," je dejal.

Stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik je za nakup njene poslovne celote prejel pet ponudb. Kot je pojasnil, se nekatere nanašajo na celotno premoženje, druge le na posamezne dele. Z interesenti se bo predvidoma srečal v četrtek oz. petek ter preveril, kaj točno želijo in koliko so pripravljeni ponuditi.

Dodal je, da so nekateri interesenti postavili pogoje, ki jih Adria ne more izpolniti in nanje nima vpliva. "Tudi to bo tema pogajanj," je dejal.

Na podlagi pogajanj in razgovorov se bodo odločili, kako postopati v nadaljevanju stečajnega postopka, je še pojasnil Pustatičnik.

Medtem mu je že uspelo najti najemnika dela nekdanje poslovne stavbe Adrie na Brniku, ki ga bo za skupno osem mesecev oz. do prodaje nepremičnine najela manjša slovenska letalska družba Solinair.

Kot je ob objavi vabila k dajanju ponudb za nakup poslovne celote Adrie, ki je v stečaju pristala 2. oktobra, pojasnil Pustatičnik, želi z zbiranjem nezavezujočih ponudb preveriti, kakšen je interes morebitnih kupcev in kako resni so ponudniki, preden bo ocenil premoženje.

Nekdanji zaposleni bodo v stečaju družbe prednostno poplačani. Kot je v petek za nas dejal Pustatičnik, mora za poplačilo prednostnih terjatev zbrati 13 milijonov evrov. Glavnina obračunanega zneska so odpravnine, ki znašajo okoli osem milijonov evrov, neizplačane pa so bile plače za del avgusta in september ter deloma za oktober do izteka odpovednega roka.