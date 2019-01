Italijani se bodo upokojili prej, najbolj ogroženim državljanski dohodek

Podpredsednik vlade Matteo Salvini iz desne Lige je ob tem ponovil, da pri pokojninah teh ljudi ne bo "nobenih kazni in rezov".

Do državljanskega dohodka bo upravičenih pet milijonov ljudi, ki živijo pod pragom revščine, namenjen pa je okrepitvi gospodarske rasti na račun povečane porabe. Ta bo znašal 780 evrov na mesec na osebo za obdobje 18 mesecev. Glede na razmere v gospodinjstvu bo lahko višji ali nižji.

Italijanski državljani morajo bivati v državi najmanj dve leti, tujci pa najmanj deset let, da bodo upravičeni do dohodka. Prejemniki ne bodo smeli zavrniti več kot dveh ponudb za delo, pri čemer bo lahko druga od kraja bivanja oddaljena do 250 kilometrov, tretja pa kjerkoli v državi.