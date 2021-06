Italijanski Safilo ormoški obrat prodal podjetju Znass Transport

Sporazum o prodaji ormoške lokacije v Safilu utemeljujejo kot zavezanost njihove družbe k optimizaciji proizvodnje. Sledijo dogovoru s sindikati in svetom delavcev, ki so ga dosegli aprila, so v sporočilu za javnost zapisali v Safilu.

Podjetje Znass Transport je po navedbah Safila eden vodilnih logističnih akterjev v Sloveniji. Kot je zapisano na spletni strani tega podjetja s sedežem v Brusnicah, je podjetje Znass družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1990. Takrat so začeli z avtomehanično delavnico, popravilom osebnih vozil, pozneje so med svoje dejavnosti dodali še gradbeništvo, notranji transport in mednarodni cestni prevoz. Danes je osrednja dejavnost podjetja mednarodni cestni transport.

Skupina Safilo je marca napovedala, da bo zaradi načrta za uravnoteženje proizvodnih zmogljivosti skupine s trenutnimi in prihodnjimi potrebami na trgu junija letos zaprla proizvodnjo očal v Ormožu. Zaradi tega bo brez dela ostalo 557 zaposlenih.

Sredi aprila je Safilo s sindikati in svetom delavcev dosegel sporazum glede zaprtja. Med drugim so se dogovorili o višjih odpravninah in regresu ter dodatnem izplačilu zaposlenim.