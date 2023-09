Iz Evrope prihajajo 'sila zaskrbljujoči podatki'

V NSi so pripravili zahtevo za sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi obravnavali "zaskrbljujoče stanje slovenskih javnih financ". Kot je dejal poslanec stranke in predsednik komisije Jernej Vrtovec, posebej izpostavljajo nedavno oceno rasti BDP, visok proračunski primanjkljaj in nove davke.

icon-expand Gospodarski kazalniki FOTO: Shutterstock Iz Evrope po besedah Jerneja Vrtovca prihajajo "sila zaskrbljujoči podatki", ki bodo vplivali tudi na slovensko gospodarstvo. Kot najbolj zaskrbljujoče je izpostavil gospodarske težave Nemčije. "Naliti si moramo čistega vina in ljudem jasno povedati, da se gospodarstvo ohlaja. Pregovorno rečemo, da ko Nemčija kihne, Slovenija zboli. Na to obdobje mora biti Slovenija pripravljena," je dejal. PREBERI ŠE Inštitut IfW poslabšal gospodarsko napoved za Nemčijo Spomnil je na nedavno objavljeno novo oceno rasti slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP), ki kaže na bistveno nižjo rast od predhodne ocene. Od statističnega urada in ministrstva za finance v zvezi s tem pričakuje več pojasnil, med drugim glede posledic takšne razlike in njihovega blaženja. "Gre tudi za zaupanje naših poslovnih partnerjev, Evropske komisije in nenazadnje bonitetnih hiš. Lani smo namreč potemtakem ustvarili za dve milijardi evrov manj od prvotne ocene," je izpostavil. PREBERI ŠE Razkorak v rasti BDP: napaka ali načrtno zavajanje? Izpostavil je tudi 735 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja v prvih osmih mesecih letošnjega leta. "Če to primerjamo z enakim obdobjem lani, ugotovimo, da je letošnji primanjkljaj večji za kar 399 milijonov evrov," je poudaril. Na seji komisije za nadzor javnih financ želijo v NSi izpostaviti tudi po njihovih besedah neustrezno iskanje javnofinančnih virov za saniranje posledic nedavnih poplav. Teh po Vrtovčevih besedah ne bi smeli pridobivati le z dodatnim davčnim obremenjevanjem srednjega razreda in gospodarstva, temveč bi morali v prvi vrsti iskati rezerve pri poslovanju države in spodbujati rast dodane vrednosti. Kot eno od možnih rešitev je izpostavil 185 milijonov evrov, ki so v proračunu rezervirani za kritje stroškov iztisnitve malih delničarjev v petih elektrodistribucijskih podjetjih. "Namesto načrtovanih solidarnostnih sobot bi lahko vlada preložila to načrtovano iztisnitev," je dejal in poudaril, da od finančnega ministra Klemna Boštjančiča pričakuje natančna pojasnila, zakaj tega ne bi storili. Če se bo vlada kljub vsemu odločila za uvedbo dodatnih dajatev, jo v NSi pozivajo, naj te ne bodo trajne. "Naj bodo namenjene res točno določenim področjem," je poudaril Vrtovec in posvaril pred poslabšanjem slovenskega poslovnega okolja. "Enostavno je predpisati nove davčne obremenitve. Poiskati rezerve pri delovanju države ali pri ustvarjanju višje dodane vrednosti je zagotovo težje, ampak prav zato, ker je ta pot težja, se jo mora Slovenija lotiti čim prej," je dodal.