Iz male sirarne v Poljanski dolini v sam vrh slovenskega sirarstva

V Poljanski dolini, kjer se zeleni travniki prepletajo z gozdovi in vonj po svežem mleku spremlja vsakdanje življenje, stoji Kmetija Pustotnik, ena od pionirskih sirarskih kmetij v Sloveniji. Njihova zgodba se je začela pred več kot 35 leti, ko sta starša današnjih naslednikov z veliko mero poguma, dela in vizije postavila temelje, na katerih danes uspeva sodobna družinska sirarna.

''Naša kmetija in sirarna sta zrasli iz skupne vizije in trdega dela več generacij. Med nami ni le delitev dela, ampak predvsem močan občutek pripadnosti in skupne odgovornosti. Vsak od družinskih članov prispeva svoje znanje, izkušnje in energijo: od reje živali, predelave mleka do prodaje in predstavitev obiskovalcem. Družinska povezanost nam daje zagon v zahtevnih trenutkih in veselje ob uspehih, saj vemo, da za vsakim izdelkom stoji naša skupna zgodba,'' pravijo na kmetiji. Korenine njihove zgodbe segajo v čas, ko se je mama Pustotnik vrnila iz Švice, polna navdiha in novega znanja o sirarstvu. Takrat se je odločila, da bo znanje, pridobljeno v tujini, prenesla domov in ga povezala s predanostjo družinski kmetiji. V času, ko je bilo sirarstvo v Sloveniji še redkost, je to zahtevalo ogromno poguma in trdega dela. A prav zato danes velja Kmetija Pustotnik za eno najbolj prepoznavnih imen v domačem sirarstvu.

Prehod na nove generacije in nova poglavja

Ko je kmetijo prevzela mlajša generacija, se ni nič porušilo, temveč nadgradilo. Sin z ženo in hčerkama zgodbo staršev nadaljujejo z enakimi vrednotami, a z novimi pristopi. "Oče in mama sta postavila izjemno dobre temelje, zato smo nadaljevali po poti, ki sta jo začrtala. Njuno znanje in izkušnje še vedno vključujemo v naše delo. Seveda pa želimo pustiti tudi svoj pečat. Vpeljujemo sodobnejše pristope, digitalna orodja, avtomatizacijo v hlevu in nove načine komuniciranja z našimi zaposlenimi, kot tudi s strankami. Tako tradicijo združujemo z razvojem: z mislijo, da bistvo ostane isto, le način dela postane sodobnejši,'' pojasnjujejo. Na kmetiji pravijo, da se je pravi prelom zgodil že takrat, ko sta mama in oče začela s predelavo mleka. "Z njunim pogumom in vizijo pa se je kmetija začela spreminjati v podjetniško zgodbo, ki jo imamo zdaj možnost nadaljevati in dopolnjevati tudi mi.''

Sirarstvo kot umetnost

Za Pustotnikove je sirarstvo več kot le proizvodni proces. Je umetnost, ki se začne in konča pri mleku. "Sirarstvo se začne z mlekom, ki se iz dneva v dan nekoliko spremeni. Umetnost je v tem, da znaš te naravne razlike prepoznati in jih s pravilnim znanjem, občutkom in potrpežljivostjo pretvoriti v izdelek enake kakovosti in značaja. Sirarstvo ni le tehnologija, ampak tudi intuicija. V tem ravnovesju med natančnostjo in občutkom se skriva pravi čar našega poklica,'' pripovedujejo. Pustotnikovi še danes prisegajo na ročno izdelavo, domače mleko in tradicionalne postopke brez nepotrebnih dodatkov.

Tradicija, ki diha s sodobnostjo

Čeprav je tradicija temelj vsega, se Pustotnikovi zavedajo, da svet ne miruje. Ljudje iščejo nove okuse, a tudi izdelke, ki so prijazni do telesa. Prav zato so med prvimi v Sloveniji razvili linijo mlečnih izdelkov brez laktoze: klasični jogurt, jogurt na grški način ter mlečni deserti z okusom hruške, borovnice in jagode. ''Osnova naših izdelkov je enaka kot pred desetletji: kakovostno mleko z lastne kmetije in ročna izdelava, ki daje izdelkom značaj. Želje strank pa se vedno spreminjajo, zato razvijamo nove izdelke, kot je na primer naša linija brezlaktoznih jogurtov in desertov,'' dodajajo. Vsi izdelki so fermentirani z mlečnokislinskimi kulturami in obogateni z encimom laktazo, ki laktozo razgradi na enostavne sladkorje, prijaznejše do prebave. Tako lahko v njihovih izdelkih uživajo tudi tisti, ki laktoze ne prenašajo. Njihov grški jogurt je narejen po tradicionalnem postopku odcejanja sirotke, kar pomeni, da kremnost dosežejo brez dodanega škroba. "Naša majhnost je naša prednost. Omogoča nam osebni pristop – do sodelavcev, kupcev in tudi do živali, ki so srce naše kmetije. V vsakem izdelku je del našega časa, znanja in spoštovanja do mleka, kar se v industrijski proizvodnji preprosto izgubi.''

Pogled v prihodnost in vrednota, ki jih drži skupaj

Vsaka družina ima svoje zgodbe, Pustotnikovi pa svojo najljubšo povezujejo z eno od tistih nepozabnih kmečkih situacij: ''Vsak od nas ima kakšno anekdoto, ampak gotovo največkrat ponovljena je ta, ko smo se prvič celotna družina odpravili na družinsko smučanje.Vsi smo že oblečeni v kombinezone sedeli v avtu, ko tik preden zapeljemo z dvorišča, začne teliti krava.Oče skoči ven se preobleče in ji hiti pomagat, mi pa celi prešvicani čakamo v avtu. Tako nam je od smučanja ostalo le nekaj ur, ampak bolje kot nič. Je pa to (telitev ravno ob odhodu) po nekem čudnem naključju, kar ponavljajoč dogodek.'' Ko Pustotnikove vprašaš, kako vidijo prihodnost, ne govorijo o številkah, ampak o ljudeh. "Želimo nadaljevati z razvojem in vlaganjem v kakovost: tako v tehnologijo kot v znanje ljudi, ki pri nas delajo. Najpomembneje nam je to, da ostanemo povezani kot družina in da kmetija ostane prostor, kjer tradicija in prihodnost hodita z roko v roki,'' pravijo. Prepričani so, da imajo manjše kmetije ključno vlogo pri ohranjanju slovenskega podeželja. "Manjše kmetije ohranjajo krajino, skrbijo za lokalno samooskrbo in prenašajo tradicijo na mlajše rodove. Prav njihova raznolikost, prilagodljivost in osebni pristop so tisti, ki dajejo slovenskemu podeželju značaj in življenje.'' Ko govorijo o vrednotah, so jasni: "Vrednota, ki nam pomeni največ in ji bomo ostali zvesti ne glede na vse, je poštenost. Govorimo o poštenem in spoštljivem odnosu do naših kupcev, dobaviteljev in zaposlenih. Do naših živali in narave, s katero smo globoko povezani, in konec koncev tudi do nas samih. Verjamemo v to, da lahko dolgoročno uspeš samo, če stojiš za tem, kar delaš, in to delaš iskreno.''

