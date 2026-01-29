Iz prodaje odpoklicali več vrst mleka za dojenčke

Predmet odpoklicev so določene serije začetnih formul mleka za dojenčke, in sicer Nestle Nan Comfortis 1, Nan Expert Pro Ha, Nan Optipro 1, Nestle Beba Pre in Beba 1, Aptamil Pronutra 1, Aptamil Profutura Pre ter serija živila za posebne zdravstvene namene Aptamil AR 2 .

Gre za večji odpoklic začetnih formul za dojenčke v številnih državah. Proizvajalci so ugotovili, da je bila vir kontaminacije ena od surovin, zato trenutno izvajajo laboratorijske analize za potrditev varnosti izdelkov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Aktivnosti proizvajalcev spremljajo pristojni organi v državah članicah EU, Zdravstveni inšpektorat RS pa spremlja obvestila iz RASFF. Ob prejemu informacije o odpoklicu izdelka, ki je bil distribuiran tudi v Slovenijo, nadzira aktivnosti odgovornih distributerjev ter obvešča potrošnike, so navedli.

Aktivnosti proizvajalcev in pristojnih nadzornih organov so v teku, zato so možni nadaljnji odpoklici. Potrošnikom svetujejo, da redno spremljajo obvestila inšpektorata na uradnem vladnem portalu Nevarni in neskladni izdelki.