Gospodarstvo

Iz prodaje odpoklicali več vrst mleka za dojenčke

Ljubljana, 29. 01. 2026 16.56 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
T.H. STA
Dva izmed odpoklicanih izdelkov

Slovenski zdravstveni inšpektorat je bil prek evropskega sistema hitrega obveščanja RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) obveščen o odpoklicih iz prodaje več vrst začetnega mleka za dojenčke zaradi možne prisotnosti toksina cereulida. Gre za znane blagovne znamke, odpoklic pa so izvedli v več državah.

Predmet odpoklicev so določene serije začetnih formul mleka za dojenčke, in sicer Nestle Nan Comfortis 1, Nan Expert Pro Ha, Nan Optipro 1, Nestle Beba Pre in Beba 1, Aptamil Pronutra 1, Aptamil Profutura Pre ter serija živila za posebne zdravstvene namene Aptamil AR 2.

Dva izmed odpoklicanih izdelkov
Dva izmed odpoklicanih izdelkov
FOTO: Gov.si

Gre za večji odpoklic začetnih formul za dojenčke v številnih državah. Proizvajalci so ugotovili, da je bila vir kontaminacije ena od surovin, zato trenutno izvajajo laboratorijske analize za potrditev varnosti izdelkov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Aktivnosti proizvajalcev spremljajo pristojni organi v državah članicah EU, Zdravstveni inšpektorat RS pa spremlja obvestila iz RASFF. Ob prejemu informacije o odpoklicu izdelka, ki je bil distribuiran tudi v Slovenijo, nadzira aktivnosti odgovornih distributerjev ter obvešča potrošnike, so navedli.

Aktivnosti proizvajalcev in pristojnih nadzornih organov so v teku, zato so možni nadaljnji odpoklici. Potrošnikom svetujejo, da redno spremljajo obvestila inšpektorata na uradnem vladnem portalu Nevarni in neskladni izdelki.

dojenčki mleko formula začetna aptamil odpoklic

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BMReloaded
29. 01. 2026 18.51
Nestle? Se ve kdo je lastnik pa to...
Odgovori
0 0
JanezNovak13
29. 01. 2026 18.37
"da redno spremljajo obvestila inšpektorata na uradnem vladnem portalu Nevarni in neskladni izdelki." Tudi povezave do vladne spletne strani ne morete napisati brez denarnega nadomestila?
Odgovori
+1
1 0
robica03
29. 01. 2026 17.54
Kdo je proizvajalec, ne lasnik.
Odgovori
0 0
3320.
29. 01. 2026 17.26
V Rusiji so bili preklicani že pred novim letom.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
