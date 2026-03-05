Naslovnica
Gospodarstvo

Iz Revoza že prihajajo prvi električni twingi

05. 03. 2026 09.24 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
STA D.L.
Predstavitev novega električnega twinga

V novomeškem Revozu je v začetku leta stekla proizvodnja novega električnega twinga, še vedno pa poteka tudi proizvodnja modela clio 5. Trenutno tako izdelajo okoli 280 avtomobilov dnevno, proizvodnjo električnega malčka pa povečujejo postopoma, so povedali v družbi.

Predstavitev novega električnega twinga
Predstavitev novega električnega twinga
FOTO: Bobo

Za proizvodnjo električnega twinga, za katero je 28 milijonov primaknila tudi država, so v Revozu pridobili vsa potrebna soglasja. Trenutno twinge proizvajajo za zapolnitev prodajne mreže in testne vožnje novinarjev, obseg dnevnih proizvodnih količin pa postopoma povečujejo.

Preberi še Twingo v Novo mesto prinesel več sto delovnih mest

Povečevanje proizvodnje bo prilagojeno predvsem razmeram na trgu, skupaj s tem pa bodo po potrebi uvedli tudi drugo izmeno. Trenutno namreč proizvodnja poteka v eni izmeni, pravijo v družbi.

V Sloveniji bo prodaja novega električnega twinga stekla predvidoma sredi maja, v nekaterih drugih evropskih državah pa že nekaj tednov prej. Prednaročila so trenutno možna samo v nekaterih evropskih državah, med drugim v Franciji in v Sloveniji. Podatkov o tem, kako gre novi twingo v promet, v Revozu trenutno še nimajo.

Po napovedih iz lanskega leta naj bi v Revozu v prihodnje izdelovali še dve električni vozili iz razreda A, torej malih mestnih avtomobilov, in sicer enega znamke Dacia in drugega znamke Nissan. Projekt proizvodnje obeh je v začetni fazi, v družbi pa ocenjujejo, da bi lahko serijska proizvodnja stekla jeseni.

Preberi še Dacia za proizvodnjo novega električnega avtomobila izbrala Revoz

Električni twingo glede na uradno objavljen cenik v osnovni različici stane nekaj manj kot 20.000 evrov. Ima 27,5-kilovatno baterijo, ki razvije do 60 kilovatov moči, z dosegom do 263 kilometrov. Izbirati je mogoče med štirimi barvami – rdečo, zeleno, rumeno in biserno črno.

revoz električni twingo

Na Ljubljanski borzi sklenili prve posle z delnicami Vzajemne

KOMENTARJI14

Justice4all
05. 03. 2026 10.46
Mečemo naš denar v take podvige...Ali je sploh konkurenčen na trgu v odnosu na Kitajsko ponudbo?
Odgovori
0 0
gengsta1234
05. 03. 2026 10.45
Predrag za ta kinder jajček za ta denar si že dober avto kupis
Odgovori
0 0
komandos
05. 03. 2026 10.39
še zmeraj je bolj da kupiš pokriti trikolesnik na gorivo za več kot pol ceneje od twinga
Odgovori
+2
2 0
Brus1234
05. 03. 2026 10.35
Prvi praktični električni avto Thomasa Parkerja se je pojavil leta 1880.... dokler niso naredili motorja na notranje izgorevanje, potem so šli v zgodovino.... in sedaj se bo zgodba ponovila.
Odgovori
+2
2 0
3320.
05. 03. 2026 10.31
🥚🥚🥚
Odgovori
+1
1 0
DominusMaximuz
05. 03. 2026 10.23
Fajn avto, manjka mu edino en dober bencinski mlinček z vsaj 100 konji pa bi se prodajal kot vroce zemljice
Odgovori
+5
6 1
ameba_sapiens
05. 03. 2026 10.20
Dajmo no, 50% večjo baterijo še, pa malo hitrejše polnjenje, pa bo že uporabno! Saj smo že kar blizu, blizu....
Odgovori
+5
5 0
DominusMaximuz
05. 03. 2026 10.24
se strinjam, pa bencinski motor naj not dajo pa ne bo potrebe po 50% večji bateriji
Odgovori
+3
3 0
apage
05. 03. 2026 10.14
Daj že nehajte prodajat to elektro sranje, jao.
Odgovori
+7
8 1
ptuj.si
05. 03. 2026 10.11
In koliko je država spet plačala, da še naprej bratuje Revoz?
Odgovori
+10
10 0
Sickomania
05. 03. 2026 10.10
Kdo kupi ta električni škart
Odgovori
+10
10 0
Brus1234
05. 03. 2026 10.35
Zastonj ga ne maram.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
05. 03. 2026 10.07
Povečujejo postopoma- nič ne bo, ker FIAT 500€ se ne dela, tako da kmalu bodo samo še gledali tele e kante!
Odgovori
+5
5 0
progresivnidaveknastanovanja
05. 03. 2026 10.18
ne bi rekel. Samo vprašanje časa. Kitajci so naredili baterijo ki zdrži v optimalnih pogojih 1.5mio km, pol manj pa v normalnih razmerah.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
