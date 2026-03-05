Iz Revoza že prihajajo prvi električni twingi

Za proizvodnjo električnega twinga, za katero je 28 milijonov primaknila tudi država, so v Revozu pridobili vsa potrebna soglasja. Trenutno twinge proizvajajo za zapolnitev prodajne mreže in testne vožnje novinarjev, obseg dnevnih proizvodnih količin pa postopoma povečujejo.

Povečevanje proizvodnje bo prilagojeno predvsem razmeram na trgu, skupaj s tem pa bodo po potrebi uvedli tudi drugo izmeno. Trenutno namreč proizvodnja poteka v eni izmeni, pravijo v družbi.

V Sloveniji bo prodaja novega električnega twinga stekla predvidoma sredi maja, v nekaterih drugih evropskih državah pa že nekaj tednov prej. Prednaročila so trenutno možna samo v nekaterih evropskih državah, med drugim v Franciji in v Sloveniji. Podatkov o tem, kako gre novi twingo v promet, v Revozu trenutno še nimajo.

Po napovedih iz lanskega leta naj bi v Revozu v prihodnje izdelovali še dve električni vozili iz razreda A, torej malih mestnih avtomobilov, in sicer enega znamke Dacia in drugega znamke Nissan. Projekt proizvodnje obeh je v začetni fazi, v družbi pa ocenjujejo, da bi lahko serijska proizvodnja stekla jeseni.