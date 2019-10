Iz trezorja na Brniku izginilo več kot 4.500 evrov gotovine

Po tem, ko je posadka Adrie Airways iz Pariza pripeljala slovenske odbojkarje, ki so tam osvojili srebrno medaljo , je vodstvo sporočilo, da bo šla družba v stečaj. Kranjsko okrožno sodišče je že dva dni po tem določilo stečajnega upravitelja, in sicer Janeza Pustatičnika .

Kot poročajo Finance, je stečajni upravitelj pri popisu premoženja ugotovil, da je izginilo pet tisoč dolarjev gotovine, ki je bila shranjena v trezorju na Brniku. Šlo je za rezervo, ki so jo posadke jemale s seboj na polete za nepredvidene stroške. Pustatičnik je potrdil, da je gotovina res izginila in da so to naznanili policiji.

Na PU Kranj so nam potrdili, da so "do sedaj prejeli eno naznanilo kaznivega dejanja, s katerim naj bi nastala manjša premoženjska škoda v gospodarski družbi na Brniku." Postopek je še v začetni fazi, so sporočili.