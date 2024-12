Izboljšanje obetov za bonitetno oceno Slovenije

"Letos so tako tri bonitetne agencije obete za oceno Slovenije iz stabilnih izboljšale v pozitivne. Poleg Standard & Poor's (S&P) in Morningstar DBRS (MDBRS) je to oktobra storila še agencija Moody's. To kaže, da agencije pozitivno ocenjujejo kreditno sposobnost države in da je v bližnji prihodnosti možno izboljšanje bonitetne ocene," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za finance.

Kot so povzeli pojasnilo S&P, pozitivni obeti odražajo pričakovanje, da bo gospodarska rast Slovenije v prihodnjih dveh letih odporna na zunanje izzive. Sprememba obetov v pozitivne pa nakazuje, da je potencial gospodarske rasti Slovenije močnejši kot v primerljivih državah.

V tej bonitetni agenciji napovedani sprejem pokojninske reforme vidijo kot pomemben gradnik dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Pozitivno ocenjujejo tudi aktivno upravljanje z dolgom, kar Sloveniji omogoča učinkovito upravljanje obrestnih izdatkov in dostop do širokega izbora finančnih instrumentov za financiranje potreb državnega proračuna, so navedli na ministrstvu.

Pri MDBRS pa odločitev odraža zaupanje, da bo izvajanje strukturnih reform v Sloveniji, vključno s pokojninsko reformo, okrepilo fiskalno vzdržnost. Agencija državi v naslednjih letih napoveduje postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja in dolga ter umirjeno gospodarsko rast. Kljub negotovostim v mednarodnem okolju so v MDBRS optimistični glede razmer v slovenskem gospodarstvu, "ki je v preteklosti izkazalo močno odpornost na številne šoke".

V splošnem se bonitetne prednosti Slovenije po oceni te agencije kažejo v razvitem gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo, učinkoviti strategiji upravljanja dolga, močnem dolgoročnem profilu dolga in članstvu v območju evra in EU.

Agencija Scope Rating medtem poroča, da so glavni dejavniki stabilne ocene odporno gospodarstvo, ki ga poganjata gospodarska raznolikost in zunanje povpraševanje, kredibilna fiskalna politika in ugoden profil dolga, ki omogoča prožno financiranje državnega proračuna, so še navedli na finančnem ministrstvu.