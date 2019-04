Izbrali paviljon, s katerim se bo Slovenija predstavila v Dubaju

Slovenija se bo na svetovni razstavi predstavila z naslovom "Slovenia - Green Smart Experience". "Izbrana idejna rešitev za paviljon predstavlja Slovenijo kot trajnostno, sodobno in kreativno državo s prepletom zelenega okolja, znanja, prebojnih idej in inovacij ter gospodarstva z dodano vrednostjo," so zapisali.

Izbrani paviljon poudarja Slovenijo kot zeleno srce v središču Evrope, stičišče kopenskih in morskih prometnih poti ter pomembno geostrateško državo. V paviljonu so izpostavljeni trije elementi, ki Slovenijo najbolj identificirajo: voda, kot simbol življenja, vitalnosti, pretoka materialov in idej, lebdeči gozd simbolizira naravo, ki je srce Slovenije in duša Evrope, ter sito, veliki "parasol" oz. senčnik iz lesa, ki je tehnološki izum z močno slovensko identiteto.

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je ob predstavitvi idejne zasnove poudarila, da svetovna razstava v Dubaju predstavlja za Slovenijo odlično priložnost za mednarodno promocijo in utrditev ugleda: "Ponuja možnosti za krepitev bilateralnih in multilateralnih političnih, gospodarskih in kulturnih odnosov Slovenije z drugimi državami sveta."

Idejno zasnovo jo pripravilo podjetje Magnet Design iz Ljubljane. V vsebinskem smislu izbrana rešitev hkrati predstavlja izpostavljeno in prepoznavno zunanjo podobo in je skladna s krovno blagovno znamko Slovenije "I feel Slovenia", so zapisali na ministrstvu.

Na javno povabilo je sicer prispelo sedem ponudb, pogoje razpisa pa je izpolnjevalo pet ponudnikov. Člani komisije so ocenjevali anonimno, zmagovalna ideja pa je na prejela 75,35 točk od 100 možnih, kar je skoraj 10 več od prvega zasledovalca.

Z izborom idejne zasnove paviljona je zaključena prva faza priprav. Ministrstvo se bo zdaj osredotočilo na priprave 6-mesečnega programa predstavitve in na postavitev paviljona v Dubaju, katerega konstrukcija mora po navodilih organizatorja stati do 20. oktobra letos.

Predstavilo se bo 190 držav, pričakujejo 25 miljonov obiskovalcev

Skupni stroški predstavitve Slovenije v Dubaju so ocenjeni na okoli 9,7 milijonov evrov. To vključuje tako postavitev, opremo, obratovanje in razstavitev paviljona, kot tudi stroške izvedbe programa in organizacije vseh dogodkov in predstavitev ter vsega osebja in materiala za te potrebe.

Svetovne razstave potekajo vsakih pet let. Svetovna razstava v Dubaju se bo začela 20. oktobra 2020 in bo trajala šest mesecev, do 10. aprila 2021. Na razstavi se bo predstavljalo predvidoma 190 držav, kar predstavlja 95 odstotkov celotne svetovne populacije. Organizator pričakuje 25 milijonov obiskovalcev, od tega več kot 70 odstotkov mednarodnih obiskovalcev.