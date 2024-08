'Izčrpane so vse možnosti': MLM gre ob svoji 100. obletnici v stečaj

"Vsi prodajni postopki niso zagotovili strateškega partnerja, ki bi imel vire za finančno in poslovno prestrukturiranje družbe," so sporočili iz družbe in ob tem poudarili, da so bile plače vedno kategorija, za katero je poslovodstvo prednostno poskrbelo. Po tistem, ko je kupec, ki je v strukturi prihodkov predstavljal skoraj polovico, enostransko prekinil pogodbo, julijske plače niso bile izplačane na rok, družba pa je zamujala tudi s plačilom prispevkov.

Uprava Mariborske livarne Maribor (MLM), ki jo od junija vodi Samo Iršič , bo v petek vložila predlog za začetek stečajnega postopka tega nekoč pomembnega mariborskega podjetja. Kot so ob tem pojasnili v MLM, so likvidnostne razmere postajala nevzdržne in neobvladljive, kljub predlaganim ukrepom, ki jih je pripravila uprava, pa svežih likvidnostnih sredstev ni bilo pričakovati ne od Slovenskega državnega holdinga (SDH) kot lastnika ne od države ne od koga tretjega.

Napori poslovodstva, da bi družbo poslovno prestrukturirali na način, da bi se osredotočili na segment v poslovanju, ki zagotavlja vzdržno poslovanje, in ob tem znižali število zaposlenih na nujno potrebno, s čimer bi zagotovili stroškovno učinkovitost, brez podpore s premostitvenimi ukrepi niso bili mogoči, pojasnjujejo odgovorni. Dodajajo, da bi bila za izvedbo ukrepov poleg prestrukturiranja kreditov potrebna dodatna finančna sredstva, česar pa ne družba ne kdo drug niso bili sposobni zagotoviti.

Prestrukturiranje družbe je bilo sicer izvedeno že z dvema prisilnima poravnavama, ki pa sta med drugim po pojasnilih iz podjetja povzročili, da pogodbe s kupci niso zagotavljale zadostne marže. Pogajalski položaj družbe kot dobavitelja v avtomobilski industriji je bil že sam po sebi slab, v času rasti stroškov delovne sile, materiala in energentov pa je povišanje morala pokriti družba sama, so zapisali v MLM.

Zaradi zaostrenih poslovnih in finančnih razmer sta bili junija in oktobra lani pripravljeni poročili o finančnem in poslovnem prestrukturiranju. Nadzorni svet družbe je ugotovil, da so bili vsi predlagani ukrepi potrebni in zadostni za odpravo insolventnosti družbe, s čimer se je družba lani dvakrat izognila začetku stečaja, tudi zato, ker je lastnik izvedel večino predlaganih ukrepov, razen dodatnega posojila.

V mariborskem podjetju so spomnili, da bo do stečaja nekoč velikega mariborskega podjetja prišlo ob 100. obletnici poslovanja. Pri tem omenjajo, da so bili zadnji meseci težki za poslovodstvo, ki je le s težavo načrtovalo likvidnost za dobavitelje, ki so zgolj zaradi korektnega sodelovanja družbe v preteklosti zagotavljali odloge plačil, za kupce, ki so bili v dobaviteljski verigi odvisni od dobav družbe, ter za SDH, ki da je zaradi nezmožnosti dodatne pomoči z zvezanimi rokami opazoval usihanje družbe.

V MLM pa so izpostavili tudi težavno obdobje za zaposlene, ki so se predvsem zadnje leto dnevno spraševali o usodi družbe in svojih delovnih mest. Precej jih je prejemalo minimalno plačo in prihajalo na delovno mesto v neoptimalnih delovnih pogojih. Kljub temu pa so zagotavljali, da je bila MLM dolga leta prepoznaven dobavitelj tudi priznanim avtomobilskim proizvajalcem, so še navedli.

Nekaj več kot 50 zaposlenih je bilo od začetka julija na čakanju, saj jim po odpovedi pogodbe s strani največjega kupca konec junija niso mogli zagotoviti dela. Po stečaju bo brez zaposlitve skupaj ostalo okoli 350 zaposlenih, a bi marsikateri od njih zaradi ugodnih razmer na trgu dela lahko hitro našel novo zaposlitev, za nekatere pa bi se delo lahko našlo tudi v morebitnih zdravih jedrih propadlega podjetja.