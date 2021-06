Izdana prva trajnostna obveznica, povpraševanje preseglo 8,4 milijarde evrov

Kot pravijo na finančnem ministrstvu, gre za prelomno transakcijo. Slovenija je trajnostno obveznico izdala kot prva med državami srednje in vzhodne Evrope ter druga med državami članicami EU. Prilivi od izdane trajnostne obveznice se namenjajo financiranju okoljskih in socialnih projektov ter promovirajo in razvijajo domači in mednarodni trg zelenih, socialnih in/ali trajnostnih obveznic. Sicer pa gre za finančni instrument, ki je enak ostalim državnim obveznicam.

Uspešna transakcija, pri kateri je povpraševanje preseglo 8,4 milijarde evrov, je dokaz močnega zaupanja institucionalnih investitorjev v Slovenijo, še posebno v njeno naravnanost v okoljsko in socialno tranzicijo, so dodali na ministrstvu. Zanimanje je pokazalo več kot 210 vlagateljev.

Obveznica z oznako RS88 je bila izdana s kuponom 0,125 odstotka pri razmiku sedem bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave. Donos do dospelosti znaša 0,170 odstotka.

Slovenija je investitorje povabila k predstavitvi okvira za izdajo trajnostne obveznice v ponedeljek, dan pozneje so bili z nekaterimi opravljeni tudi bilateralni klici. Istega dne je bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan in Nova KBM podelila mandat za izdajo obveznice, v sredo pa odprla knjigo naročil.

Med kupci je 47,4 odstotka upravljavcev skladov, zavarovalnic in pokojninskih skladov, 35,3 odstotka bank, 7,8 odstotka skladov tveganega kapitala ter 7,5 odstotka centralnih bank in uradnih institucij. Geografsko gledano jih 28,3 odstotka prihaja iz Nemčije, Avstrije in Švice, 20 odstotkov iz Združenega kraljestva in Irske, 11,9 odstotka iz Francije in Beneluksa, 11,6 odstotka iz Slovenije, 9,2 odstotka iz Skandinavije, 8,6 odstotka iz Italije, 5,9 odstotka iz ostale Evrope, 4,3 odstotka z Iberskega polotoka ter 0,2 odstotka s Srednjega vzhoda.