Izgovori pred svojci žrtev: 'Me je klicala? Jo je kdo držal za roke?'

Potem pa je dejal, da bi moralo pravosodno ministrstvo nadaljevati s pregonom Boeinga. Po njegovem je incident z Alaska Airlines razkril, kako prazne so bile Boeingove obljube o izboljšavah.

Potem pa se je začelo zaslišanje, po pričakovanjih je direktor začel z opravičili žrtvam in vsem drugim prizadetim. Dodal je, da so se iz vsega skupaj marsikaj "naučili".

Je pa očitno začel iskati krivce. Calhoun, ki je nekoč hvalil Boeingovo delovno silo, zdaj pravi: "Toliko tega je povezanega z neusposobljeno delovno silo. Iskreno povedano."

V načrtu, ki ga je Boeing prejšnji mesec predstavil regulatorjem, je bila ena od obljub izboljšanje in povečanje usposabljanja osebja.

Ozračje na zaslišanju je sicer napeto. Senator Josh Hawley in Calhoun sta se zapletla v izmenjavo mnenj. Začelo se je, ko je Hawley sprožil vrsto vprašanj in Calhoun je odgovoril, da "ne prepozna" družbe Boeing, ki jo je opisoval Hawley. "Ne prepozate Boeinga, ki ima letala, ki padajo z neba, letala, ki so mu na nebu odpadli kosi vrat? Žvižgačev, ki so prav tako sedeli tukaj in rekli, da jih ne poslušajo, da se jim maščujejo?" se je jezno odzval Hawley, ki mu je že očital, da je za vse skupaj bogato nagrajen. A se direktor ni dal in je vztrajal, da to ni njihov način delovanja.

Prav tako je vztrajal, da ni primerno, da se vse incidente letal povezuje s tovarno, saj da je edini incident, povezan neposredno s proizvodnjo, tisti, ko so letalu Alaska Airlines odpadla vrata.

A podobno vztrajen je bil Hawley, ki je Calhouna vprašal, za kaj ga Boeing plačuje. Očital mu je nekritično maksimiziranje dobička. K temu je svoje dodala še senatorka Laphonza Butler, ki ga je vprašala, koliko več bi stala bolje kvalificirana delovna sila. Priznal je, da so delavci, ki so bolj kvalificirani, bolje plačani.