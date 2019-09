'Izguba Adrie bi bila nacionalna katastrofa'

"Žal mi je, da moram jaz kot pilot tukaj sedeti in iskati rešitve podjetja Adria Airways,"je v oddaji 24UR ZVEČER povedal predsednik sindikata pilotov Slovenije Primož Jovanović, ki predlaga zaustavitev propada podjetja. Jovanović namreč meni, da s tem dali čas strokovnjakom v komerciali letenja, da ugotovijo, ali se Adrio sploh splača reševati. "Predstavljajte si, da naredite blok s sedmimi nadstropji, pa ugotovite, da temelji ne bodo zdržali sedmih nadstropij. Se splača vložit še nekaj denarja, da strokovnjaki ugotovijo, ali z armiranim betonom okrepimo to stavbo ali pa jo takoj porušimo?"

Jovanović je napovedal, da se bodo z ministrom Zdravkom Počivalškom sestali še danes in mu pokazali nek osnovni osnutek reševanja situacije. Od ministrstev za infrastrukturo, finance in gospodarstvo pa želijo pridobiti podatke, analize in izračune, ki dokazujejo, da se Adrie več ne splača reševati in je bolje subvencionirati tuje prevoznike.