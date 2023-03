'Izhodišča davčne reforme smo pustili odprta, ker želimo javno razpravo'

Finančni minister Klemen Boštjančič je uvodoma poudaril, da gre za izhodišča davčnih sprememb in ne za že končno določene spremembe. "Izhodišča smo namenoma pustili relativno odprte, ker želimo v prihodnjih tednih in mesecih imeti široko javno razpravo – tako s strokovno kot tudi z laično javnostjo," je povedal.

Kot je dejal, so tako pri nepremičninah kot pri sistemu dohodnine zaznali več anomalij, ki jih zdaj želijo odpraviti. "Sistem dohodnine je danes izrazito nepregleden. Zakon je v zadnjih 20 letih doživel blizu 30 popravkov – ti so tako zapletli sistem, da ga nihče skoraj več ne razume. Mi želimo ta sistem izrazito poenostaviti in preiti na sistem obdavčitve neto dohodkov. To pomeni, da se za vsakega posameznika seštejejo vsi neto dohodki: neto plača, neto dodatki k plači, regres, božičnica, nadomestila za prehrano, tudi socialni transferji, za tiste, ki so do njih upravičeni. In na podlagi tega se določi obdavčitev," je dejal.

Osrednje izhodišče glede sprememb pri dohodnini je torej, da se s ciljem večje enostavnosti razmišlja o sistemu neto obdavčitve dohodka, ki ga ima nekdo, torej sistemu davčnih odbitkov namesto obstoječih davčnih olajšav. A kaj to pomeni v praksi?

"Sistem davčnih odbitkov bo enak za vse. Ta se bo že vnaprej izračunal. Na primer pri vzdrževanih družinskih članih je danes ta olajšava različna glede na to, v katerem dohodninskem razredu se nekdo nahaja. Povedano drugače, danes imajo bogatejši več od tega kot tisti z nižjimi dohodki. Mi želimo narediti takšen sistem, kjer bo ta odbitek enak," je dejal Boštjančič. Pri tem je ponovno poudaril, da točnega zneska še ne more napovedati, saj pred tem želijo javno razpravo na to temo.

"Temu kar se bo po novem reklo ničelni dohodninski razred bo dosti višji kot je trenutna splošna osnova oziroma splošna davčna skupina. Tega še nismo izračunali, ker je to odvisno od tega, kako se bo odprla ta široka javna razprava. Bo pa sigurno bistveno višji," je dejal minister.

Boštjančič je še izpostavil, da to ne pomeni, da bodo obdavčili regres in ostale dodatke, ampak, da "se gre za to, da vse neto dohodke obravnavamo enako". "Za vse kar je danes neto dohodek se bo dvignil ničelni dohodninski razred. To pomeni, da se na to davka ne bo dodatno plačevalo, ampak da bo izračun postal bistveno lažji za vsakega posameznika," je povedal.