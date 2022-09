Izjemna negotovost, a ni pogojev za uveljavljanje izjemnih okoliščin

Poglavitni razlog za povečane negotovosti so zaostrene geopolitične razmere. "Ocenjujemo, da znaša makroekonomski šok zaradi višjih cen uvoženih energentov v letu 2023 glede na leto 2019 okoli šest odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), glede na leto 2022 pa dodatna skoraj dva odstotka BDP. Zato je posredovanje države upravičeno, del tega šoka pa bi morala absorbirati tudi podjetja in gospodinjstva," so poudarili.

"Ukrepi, ki naslavljajo energetsko krizo, morajo biti pravočasni, usmerjeni in začasni ter ne smejo slabšati strukturnega položaja javnih financ. To velja v primeru negotovega vztrajanja censkih šokov še posebej za prilagajanje različnih skupin javnih izdatkov trenutno visoki ravni cen energentov," so navedli v oceni izpolnjevanja pogojev za obstoj izjemnih okoliščin v letu 2023, za katero je fiskalni svet zaprosila vlada.

Fiskalni svet je kritičen do Evropske komisije, ki je podaljšala odstopno klavzulo tudi v leto 2023. "Ta odločitev je v veliki meri diskrecijska, horizontalna in posledično omejuje prostor za samostojne odločitve nacionalnih neodvisnih fiskalnih institucij," so zapisali in dodali, da takšne odločitve tudi po mnenju Evropskega fiskalnega odbora krhajo verodostojnost ekonomskega upravljanja v EU, utemeljenega na fiskalnih pravilih.

Njihovo izvajanje bo tako fiskalni svet ocenjeval v skladu z veljavno zakonodajo, so napovedali. "Ob večplastnem ukrepanju za omilitev draginjske krize od vlade pričakujemo transparentno in verodostojno opredelitev ukrepov ter ovrednotenje njihovih učinkov na javne finance," so navedli in izrazili tudi pričakovanje, da bo vlada po izteku obdobja uveljavljanja izjemnih okoliščin pristopila k izvajanju popravljalnega mehanizma.

Kot so spomnili, je svet je ob izbruhu epidemije marca 2020 ugotovil, da ta predstavlja neobičajni dogodek, ki po zakonu o fiskalnem pravilu omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin. Te so veljale tudi lani in letos. Spomladi je svet napovedal, da bo odločitev za prihodnje leto sprejel pred obravnavo proračunskih dokumentov to jesen. Vsakokrat pa je poudaril, da morajo biti ukrepi začasni in da se morajo neposredno nanašati na izredne okoliščine.