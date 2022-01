Izkopan prvi kilometer predorov

Kot so sporočili iz 2TDK, so na vseh predorskih deloviščih za zdaj izkopali naslednje dolžine. V predoru Lokev (T1 – smer Divača) so izkopali 150 metrov glavne cevi in 110 metrov servisne cevi, v predoru Mlinarji (T7 – smer Koper) je izkopanih skupaj 362 metrov, v predoru Škofije (T8 – smer Divača) so izkopali 102 metra glavne cevi, v istem predoru (T8 – smer Koper) pa še 198 metrov glavne cevi in 84 metrov servisne cevi.