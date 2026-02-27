Izplačane za 4,2 odstotka višje pokojnine in razlika za januar

Povprečna bruto plača se je lani po podatkih državnega statističnega urada zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je znašala 2,4 odstotka. Seštevek obeh delnih rasti, zaokrožen na eno decimalko, po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 4,2 odstotka.

Več tisočim že ta mesec višje pokojnine: prejeli bodo do 120 evrov več

Kdor je pred uskladitvijo prejemal pokojnino v višini tisoč evrov, bo danes prejel 42 evrov več, torej 1042 evrov. Usklajeni znesek zagotovljene pokojnine in zagotovljene vdovske pokojnine medtem po novem znaša 817,97 evra. Uskladitev na letni ravni za pokojninsko blagajno pomeni 341 milijonov evrov.

Finančni načrt zavoda je sicer glede na jesensko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj predvidel petodstotno uskladitev, a je bila nato rast bruto plač nižja od pričakovanj. Svet zavoda je zato v četrtek sprejel sklep, po katerem bi bila od 1. marca izvedena še izredna uskladitev v višini enega odstotka. Višji zneski bi bili po sklepu nakazani pri izplačilu pokojnin za maj. Vendar pa je za veljavnost sklepa potrebno še soglasje vlade.