Izplen petih razpisov povezave z Luksemburgom, Rigo, Madridom, Københavnom

Doslej je bilo objavljenih pet razpisov, njihov izplen pa so povezave z Luksemburgom, Rigo, Madridom in Københavnom.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi trimesečnih poročil o opravljenih letih in številu prepeljanih potnikov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča. Letalske proge, upravičene do sofinanciranja, so določene v programu za večjo letalsko povezljivost, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo oblikovalo z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.

Na ministrstvu za infrastrukturo medtem pripravljajo šesti razpis. Objavljen bo tako, da se bo rok iztekel še pred začetkom zimske sezone letenja 2024/2025, to je s koncem oktobra. O objavi bodo pravočasno obveščeni vsi potencialno zainteresirani deležniki in seveda tudi javnost, so dodali.

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023–2025 je na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo – Bruselj, Skopje, Praga in Berlin – ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, København, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Na drugem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Na tretjem seznamu pa so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.

Luksemburški Luxair je v Luksemburg začel leteti septembra lani. Latvijski airBaltic v Rigo leti od uvedbe poletnega voznega reda od marca letos, španska Iberia v Madrid leti od konca julija, skandinavski Norwegian pa je povezavo s Københavnom vzpostavil konec aprila.