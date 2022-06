Izredno povpraševanje po pogonskih gorivih se je umirilo

Po kaosu in težavah z oskrbo bencinskih servisov po Sloveniji, ko so bili nekateri celo več dni brez goriva, se stanje počasi vendarle izboljšuje. Kot ugotavljajo na Petrolu, se je tudi izredno povpraševanje po pogonskih gorivih, ki je zaznamovalo pretekle dni, umirilo. Nekateri servisi so sicer še vedno brez določenih vrst goriva, na Petrolu pa pravijo, da bo celotna prodajna mreža optimalno oskrbljena do petka.

Konec tedna je po celotni Sloveniji na bencinskih servisih zavladal kaos, saj prodajalci niso zmogli odgovoriti na povečano povpraševanje po pogonskih gorivih. Težave v oskrbi, ki so povzročile številne težave, nevšečnosti in slabo voljo prevoznikov, so, kot smo poročali, vztrajale več dni, se pa stanje počasi izboljšuje. PREBERI ŠE Mnogi niso prišli do goriva, ponekod črpalke kar zaprle vrata Prodajna mesta v mreži tako še vedno oskrbujejo z vsemi razpoložljivimi logističnimi zmogljivostmi, sporočajo na Petrolu: "Ne glede na to so nekateri naši servisi še vedno brez določenih vrst goriva." Predvidevajo, da bo celotna Petrolova prodajna mreža optimalno oskrbljena do petka, 24. junija, zagotavljajo. PREBERI ŠE Nekatere črpalke še brez goriv: v Žireh peti dan brez dizla, zmanjkalo tudi bencina Včeraj smo poročali, da je bil bencinski servis v Žireh brez dizelskega goriva od 17. 6., 95-oktanskega bencina pa je zmanjkalo 20. 6. Kot zagotavljajo, bo ta bencinski servis polno oskrbljen danes dopoldne. Prav tako večina Petrolove mreže po Sloveniji. icon-expand Pomanjkanje goriva na bencinskih črpalkah v Ljubljani FOTO: 24ur.com Na Petrolu ocenjujejo, da bi bilo primerneje cene oblikovati na tedenski ravni PREBERI ŠE Prevozniki obupani: pozivajo k ureditvi logističnih težav Na vprašanje, kako bi lahko preprečili takšne scenarije v prihodnje, na Petrolu pravijo, da glede na še vedno volatilne razmere na nabavnih trgih v družbi Petrol ocenjujemo, da bi bilo primerneje cene oblikovati na tedenski ravni, saj bi to omogočilo hitrejše odzivanje maloprodajnih cen na spremembe nabavnih cen. V primeru 14-dnevnega oblikovanja cen bo namreč pritisk k spreminjanju cen večji kot v primeru tedenskega oblikovanja cen, saj na tedenski ravni beležimo manjše razlike v nabavnih cenah kot v dveh tednih. Posledično bi bil tudi pritisk na prodajna mesta ob spremembi cen naftnih derivatov manjši v primeru tedenskega oblikovanja cen."