Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnika

Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala tri mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija.

Veljala je za panoge proizvodnje oblačil, usnja in usnjenih izdelkov, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin, kovinskih izdelkov, motornih vozil, vozil ter pohištva, pa tudi za tiskarsko dejavnost.

V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi sheme, nazadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki zaostrovanja razmer in tveganj za izgubo delovnih mest.

Namen ukrepa je bil zaščititi podjetja in ohraniti delovna mesta. Tista podjetja, ki vsaj 30 odstotkom zaposlenim niso mogla zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela, so lahko lahko delu svojih zaposlenih skrajšala delovni čas za tri mesece.

Napotila so jih na čakanje za pet do 20 ur tedensko, za del delovnega časa, ko zaposleni niso delali, pa jim je država zagotovila nadomestilo v višini 60 odstotkov izplačane bruto plače delavca.

Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je Golobova vlada ocenila na osem milijonov evrov z DDV.