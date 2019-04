'Neverjeten odziv' Slovencev: rešili 15 ton ekološko pridelanih jabolk

Družina Jelčič je navdušena nad odzivom. Poudarjajo, da so pri svojem delu prepuščeni na milost in nemilost narave, ki včasih da, pogosto pa ogromno vzame. Lanska letina je bila prva obilna, potem ko so pridelek več let zapored vzele naravne katastrofe. Uspešna prodaja v "dobrih letih" kmetijam omogoči preživetje v "slabih časih".

Potem ko so jablane, posajene na pet hektarjih površin, lani odlično obrodile, je družini Jelčič v hladilnici ostalo med 25 in 30 ton prvovrstnih ekoloških jabolk, ki jim je grozilo, da bodo propadla.Sadeži, neobdelani s kemičnimi pripravki, imajo namreč tudi v hladilnici le omejen rok trajanja.

Da se to ne bi zgodilo, so v akcijo stopili prostovoljci projekta Nakupujmo skupaj, ki z družino Jelčič sodelujejo že dlje časa. Iz tega se je rodila akcija Pomagajmo kmetu, ki so jo tokrat izvedli prvič, zagotavljajo pa, da nikakor zadnjič.

Akcija, za katero stoji skupina zanesenjakov, ki poudarjajo pomen zdrave hrane za splošno zdravje in dobro počutje človeka, je naletela na velik odziv potrošnikov, in družina sporoča, da so jabolka, ki so še bila primerna za prodajo, hitro našla kupce. Nekateri so svoje naročilo že prevzeli, nekateri bodo to storili v prihodnjih dneh."Odziv je bil neverjeten, dejansko nas je presenetil," pravijo sodelavci akcije.

Snovalci projekta obžalujejo le dejstvo, da se akcije niso lotili že prej, saj bi tako lahko kupci dobili še več prvovrstnih jabolk. Da bi kupcem ponudili le najboljše, so namreč Jelčičevi v zadnjih dneh pridno prebirali jabolka, v prodajo so šla le tista, ki resnično sodijo v prvi kakovostni razred. Med temi je bilo takšnih jabolk 15 ton. Pet ton jabolk, sicer zdravih in kakovostnih, ki niso več povsem ustrezala prvemu kakovostnemu razredu, je šlo v predelavo, za preostala se je izkazalo, da plodovi niso več primerni ne za prodajo ne predelavo.

Tržnica po naročilu

Če bi se akcije lotili kakšen mesec prej, bi lahko šlo v prodajo več sadja, pravi Uroš Bric, eden glavnih snovalcev projekta Pomagajmo kmetu in krovne pobude Nakupujmo skupaj ter Oskrbimo se, seveda pa je izkušnja odlična priložnost za učenje, kako podobne pobude izpeljati v prihodnosti.

Cilj skupine ostaja še naprej graditi skupnost, ki bi povezala pridelovalce, ki pridelujejo prvovrstno ekološko hrano in kupce – brez odvečnih posrednikov. S tem bi se tudi zmanjšala potreba po akcijah, kot je bila tokratna, saj bi bila vzpostavljena redna veriga od pridelovalca do potrošnika.

Projekt Nakupujmo skupaj je namreč nekakšna "tržnica po naročilu", kjer si kupci vnaprej rezervirajo ekološke in lokalne pridelke po znižani, skupinski ceni, na drugi strani pa kmetje zaradi vnaprejšnjih naročil natančno vedo, kaj prinesti s seboj na tržnico. "Zmagovalna formula za vse," poudarja Bric.

Glavna prednost tega pristopa je torej za kmete pridelovalce nedvomno ta, da v nasprotju s klasično prodajo na tržnici z njive ali hladilnice pripeljejo le toliko pridelka, kot je prodanega. To zmanjša možnost, da bodo morali neprodano celo zavreči.

Nekateri ponudniki skušajo tudi v sodelovanju z rednimi kupci načrtovati, kaj in koliko bodo v določeni sezoni gojili na svoji njivi ali v rastlinjakih – in sicer tako, da kupci že vnaprej sporočijo, koliko določenega pridelka želijo v določenem času.