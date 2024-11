Jaguar razburja: od britanske elegance do pisanega futurizma, a kje je avtomobil?

Jaguar Land Rover, enota indijske družbe Tata Motors Ltd., pa ga že oglašuje na spletu."Ničesar ne kopirajte. Tu smo, da izbrišemo navadno. Pogumno. Ničesar ne kopirajte," je zapisano v televizijskem oglasu, ki je povzročil precej zmede med gledalci. Promocijski video, objavljen na X in Instagramu, prikazuje modele, oblečene v futuristična oblačila živih barv, ki se sprehajajo po pokrajini, ki spominja na puščavo. Najpomembneje pa: avtomobil se v oglasu ne pojavi. To je sprožilo številne kritike, da oglas daje zmedeno sporočilo. Nekateri so to razglasili celo za 'samomor' znamke.