Janez Tomšič dobil nov mandat člana uprave SDH

Nadzorniki SDH, ki jim predseduje Suzana Bolčič Agostini , so postopke za imenovanje člana uprave sprožili oktobra. Kot so navedli na SDH, je Tomšičevo imenovanje rezultat celovitega izbirnega postopka, v katerem je nominacijska komisija temeljito ocenila strokovne, strateške, operativno-vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence kandidatov.

Tomšič, rojen leta 1979, je univerzitetni diplomirani pravnik. Svojo kariero je gradil na področju vodenja in nadzora gospodarskih družb. Kot član uprave je bil že doslej vključen v vse vidike delovanja SDH, še posebej obsežne izkušnje pa ima na področju korporativnega upravljanja, upravljanja naložb in trajnostnih vidikov poslovanja. V svojem dosedanjem štiriletnem mandatu je pomembno prispeval k realizaciji ključnih upravljavskih ciljev SDH.

Nadzorni svet SDH je sicer danes obravnaval tudi poslovanje družbe v prvih devetih mesecih letos in potrdil poslovno-finančni načrt za leto 2025. Seznanil se je tudi z dopolnitvami priporočil in pričakovanj SDH, ki se nanašajo predvsem na priporočila na področju trajnosti in druge manjše uskladitve. Podal je še soglasje k letnemu in večletnemu načrtu dela službe notranje revizije ter k novelirani temeljni listini o delovanju notranje revizije, hkrati pa se je seznanil tudi z novostmi, ki jih prinašajo novi globalni standardi notranjega revidiranja.