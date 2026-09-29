Janša glede posla Gen-I v Romuniji: Gre za sum ogrožanja javnih financ





Kot je v izjavi za medije v Državnem zboru dejal predsedik vlade Janez Janša, gre za nadaljevanje nečesa, o čemer se je veliko pisalo, govorilo in objavljalo že pred skoraj petimi leti. "Gre za resne sume kriminala okrog podjetij Gen-I. To, kar se je zdaj zgodilo v Romuniji, je zgolj dokaz, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v petih letih ni," je povedal.

"Upam, da je zdaj tudi tistim, ki so zadnjih pet let tiščali glavo v pesek, jasno, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati," je dejal. Ker gre za denar iz državnega podjetja, bi lahko zadeva ogrozila tudi slovenske javne finance, je opozoril. Pozval je k preiskavi.