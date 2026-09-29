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Gospodarstvo

Janša glede posla Gen-I v Romuniji: Gre za sum ogrožanja javnih financ

Ljubljana, 29. 09. 2026 11.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Ovojnica z denarjem (slika je simbolična)

Dogajanje v Romuniji dokazuje, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v petih letih ni, je v odzivu na pridržanje direktorja družbe Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi domnevne podkupnine dejal premier Janez Janša. Opozoril je, da bi lahko poslovanje Gen-I v Romuniji ogrozilo slovenske javne finance.


Kot je v izjavi za medije v Državnem zboru dejal predsedik vlade Janez Janša, gre za nadaljevanje nečesa, o čemer se je veliko pisalo, govorilo in objavljalo že pred skoraj petimi leti. "Gre za resne sume kriminala okrog podjetij Gen-I. To, kar se je zdaj zgodilo v Romuniji, je zgolj dokaz, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v petih letih ni," je povedal.

"Upam, da je zdaj tudi tistim, ki so zadnjih pet let tiščali glavo v pesek, jasno, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati," je dejal. Ker gre za denar iz državnega podjetja, bi lahko zadeva ogrozila tudi slovenske javne finance, je opozoril. Pozval je k preiskavi.

Gregor Hudohmet
Gregor Hudohmet
FOTO: POP TV

Romunski protikorupcijski organi so v petek zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji.

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Uprava matične družbe Gen-I je nato v nedeljo odredila revizijo tega posla. Imenovala je tudi začasna direktorja družbe Gen-I Sonce, in sicer predsednika in člana uprave Gen-I Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča.

V Gen-I so v ponedeljek ob tem poudarili, da niti oni niti hčerinska družba Gen-I Sonce doslej še niso prejeli nobene uradne informacije romunskih oblasti v zvezi z omenjenim primerom. Če bodo revizija ali uradni postopki pokazali kakršne koli nepravilnosti, bodo ukrepali odločno, odgovorno in skladno z veljavno zakonodajo, so napovedali. Zatrdili so, da dogajanje ne vpliva na delovanje skupine Gen-I.

Že ob objavi prvih informacij o tej zadevi v medijih so poudarili, da so zaradi navedb zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj imajo ničelno toleranco, so zagotovili.

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Gen-I Janez Janša korupcija Romunija javne finance

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