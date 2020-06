Janša naj bi zaradi preiskave v Banki Slovenije pisal von der Leynovi

Kot je znano, je Sodišče EU za 22. junij v primeru te tožbe razpisalo obravnavo. Komisija je sicer tožbo zoper Slovenijo vložila zaradi preiskave v Banki Slovenije, kjer so odgovorne sumili nepravilnosti pri sanaciji bank, pri tem pa so bili zaseženi tudi nekateri dokumenti Evropske centralne banke in računalniki vodstva.

EK naši državi zato očita kršenje nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke in dolžnost lojalnega sodelovanja pri zasegu dokumentov ECB v okviru kriminalistične preiskave. Sporen se jim je zdel predvsem zaseg računalnika zdaj že nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca.

Na drugi strani je naša država prepričana, da je pokazala, da je suverena pravna država, ki ne dovoli posegov v neodvisnost sodstva in tožilstva - ECB naj bi namreč želela preprečiti preiskavo NPU.

Kot zdaj poroča Delo, je Janša poslano pismo podpisal sam, "čeprav gre za izjemno pomembno zadevo za državo". Torej ne gre za stališče vlade, ki naj o tem ne bi ne razpravljala, ne odločala. Pri tem pa ocenjujejo, da gre po dolgem obdobju zatrjevanja, da je tožba EK neutemeljena in poudarjanja suverenosti naših organov, za očiten preobrat v strategiji vrha naše politike do tega primera.

Preiskava krpanja slovenske bančne luknje je sicer slovensko javnost zaposlovala dolgo časa, jasnega epiloga pa še vedno ni. "Tožilstvo je v predkazenskem postopku pridobilo podatke, ki bi pomagali k razjasnitvi dejanskega stanja. Zadeva je v zaključni fazi odločitve tožilstva, ki lahko s sklepom zavrže ovadbo ali pa nadaljuje postopek pred sodiščem. Nadaljnji postopek je neposredno povezan tudi s postopkom pred Sodiščem EU, kar pomeni, da smo počakali z morebitnim nadaljevanjem postopka na sodišču, v okviru katerega bi se namreč uporabila kot dokaz tudi obsežna dokumentacija, ki je bila zasežena v okviru hišnih preiskav na Banki Slovenije," so zaDelo še pojasnili na specializiranem državnem tožilstvu.