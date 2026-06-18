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Gospodarstvo

Janša o krepitvi gospodarstva: Čaka nas precej težko delo

Bruselj, 18. 06. 2026 18.33 pred 36 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Janez Janša v DZ

Pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nas čaka precej težko delo, je padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD ob prihodu na vrh EU v Bruslju komentiral predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je ocenil, da se na tokratnem zasedanju Evropskega sveta premalo pozornosti posveča konkurenčnosti.

Kot je spomnil Janša, ki se mudi na dvodnevnem zasedanju voditeljev držav in vlad članic EU, je eden od bistvenih poudarkov koalicijske pogodbe nove vlade uspešna Slovenija. "In prvi pogoj za uspešno Slovenijo je to, da okrepimo konkurenčnost našega gospodarstva in tukaj nas čaka precej težko delo," je ocenil premier.

Komentar predsednika vlade sledi današnji objavi lestvice konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD. Slovenija se je med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za tri mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.

Janša se je ob tem dotaknil tudi dnevnega reda tokratnega zasedanja voditeljev EU. Prepričan je, da so nekatere ključne teme za EU, kot so proračun za prihodnje sedemletno obdobje, konkurenčnost EU in razmere na notranjem trgu, še vedno preveč v ozadju.

Zasedanje voditeljev EU
Zasedanje voditeljev EU
FOTO: Profimedia

"Jasno je, da imamo tukaj dva vojaška konflikta na dveh straneh, s tem, da je vojna v Ukrajini v bistvu evropska vojna. Ampak kljub temu ne smemo pozabiti tega, da mora biti Evropa gospodarsko močna," je dejal. Ob tem je poudaril, da tudi napori za namenjanje več sredstev za obrambo lahko pridejo zgolj iz močnega gospodarstva.

Na padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti so se pred tem odzvali tudi v nekaterih gospodarskih organizacijah. V Združenju Manager menijo, da je bil zdrs pričakovan. Predstavlja pa resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji.

V Gospodarski zbornici Slovenije pa padec vidijo kot opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlagajo, naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke.

Janez Janša krepitev gospodarstvo

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KOMENTARJI6

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Petur
18. 06. 2026 19.09
čustveno trpimo ko ne vidimo,vemo kje je Branko...
Odgovori
0 0
Petur
18. 06. 2026 19.06
za njega je težko delo že pomisliti kaj pomeni delo...
Odgovori
+1
2 1
ulebule
18. 06. 2026 19.05
veliki zdrahar v vsem svojem sijaju
Odgovori
+3
3 0
barjan?ek1
18. 06. 2026 19.00
A nisi rekel, da ko boste na oblasti bo vse drugače. Cedila se bosta med in mleka. Sedaj je pa že vse težko. Nakladač si bil nakladač si in nakladač boš ostal. 30 in več let nisi delal nič koristnega in produktivnega razen nakladanje, ubogi ljudje pa nasedajo že toliko let in jih žal nič ne izuči, da si navaden nakladač.
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+3
3 0
Andres
18. 06. 2026 19.05
Vedno osta zgodba. Njegov edini cilj je prilesti na oblast. Potem si pa slece jagnjecjo kozo in pokaze svojo pravo volcjo dlako in obraz.
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+2
2 0
Sirhakel7
18. 06. 2026 18.51
Ja problem je gospodarska rast v državi kjer te komunisti vztrajno pumpajo, da so nosilci razvoja in blagostanja sociala, nevladniki, kuturniki in nevidno delo...
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-3
1 4
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