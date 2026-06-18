Janša o krepitvi gospodarstva: Čaka nas precej težko delo

Kot je spomnil Janša, ki se mudi na dvodnevnem zasedanju voditeljev držav in vlad članic EU, je eden od bistvenih poudarkov koalicijske pogodbe nove vlade uspešna Slovenija. "In prvi pogoj za uspešno Slovenijo je to, da okrepimo konkurenčnost našega gospodarstva in tukaj nas čaka precej težko delo," je ocenil premier.

Komentar predsednika vlade sledi današnji objavi lestvice konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD. Slovenija se je med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za tri mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.

Janša se je ob tem dotaknil tudi dnevnega reda tokratnega zasedanja voditeljev EU. Prepričan je, da so nekatere ključne teme za EU, kot so proračun za prihodnje sedemletno obdobje, konkurenčnost EU in razmere na notranjem trgu, še vedno preveč v ozadju.