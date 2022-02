Januarja ob izteku zaposlitev za določen čas nekoliko več brezposelnih

"Januarja se je zaradi sezonskih dejavnikov brezposelnost povečala ... Ob prehodu v novo leto se običajno izteče večje število zaposlitev za določen čas, zato se januarja poveča prijavljanje brezposelnih, ki mu v naslednjih mesecih sledi več zaposlovanja," so zapisali v zavodu.

Januarja se je na novo prijavilo 8653 brezposelnih, 45,3 odstotka več kot decembra in 17,7 odstotka manj kot januarja lani.

Med novoprijavljenimi je bilo brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas 5292 oz. 65,5 odstotka več kot decembra in 20,4 odstotka manj kot januarja lani. Presežnih delavcev je bilo 1348 oz. 15,1 odstotka več na mesečni in 31,9 odstotka manj na letni ravni, iskalcev prve zaposlitve 400 oz. 5,9 odstotka manj na mesečni in 17,9 odstotka manj na letni ravni, brezposelnih zaradi stečajev pa 123 oz. 44,7 odstotka več na mesečni in 2,5 odstotka več na letni ravni.

Januarja letos se je iz evidence odjavilo 6788 oseb, od tega zaradi zaposlitve 4581, kar je 57,1 odstotka več kot decembra in 0,7 odstotka manj kot januarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, prodajalcev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, kuhinjskih pomočnikov, natakarjev, poslovnih sekretarjev ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.