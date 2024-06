Japonska 5000 metrov globoko našla zaklad: velike zaloge ključnih mineralov

OGLAS

Svet bije bitko, kdo bo imel zadostne zaloge "ključnih sestavin" za električna vozila. FOTO: Shutterstock icon-expand

Medtem ko se svet trudi za prehod z vozil na fosilna goriva na električna vozila, je eno od glavnih vprašanj, kako zagotoviti plemenite kovine za izdelavo baterij za električna vozila – in Japonska je morda v tej tekmi pravkar zadela na lotu, poroča Business Insider.

Vendar pa bo nagrada verjetno vredna. Pričakuje se, da bo povpraševanje po niklju in kobaltu v prihodnjih desetletjih skokovito naraslo, pri čemer Bela hiša ocenjuje, da se bo povpraševanje povečalo za 400 do 600 odstotkov, ko bo tehnologija baterij nadomestila nafto in plin. Po napovedih ameriške vlade bi se lahko povpraševanje po materialih, kot sta litij in grafit, povečalo za kar 4000 odstotkov.

Raziskovalci so na morskem dnu ob pacifiškem otoku, ki je približno 2000 kilometrov oddaljen od Tokia, odkrili zalogo okoli 230 milijonov metričnih ton mineralov, ki so ključni za izdelavo baterij za električne avtomobile. Zaklad, ki leži 5000 metrov pod gladino oceana, vsebuje dovolj kobalta za oskrbo Japonske za približno 75 let. Vsebuje tudi več kot desetletno letno porabo niklja v državi, trdi sporočilo za javnost, ki ga je posredovala The Nippon Foundation, ki je izvedla raziskavo v sodelovanju z Univerzo v Tokiu. Raziskovalci so za Nikkei povedali, da morsko dno okoli otoka Minami-Torishima najbrž premore okoli 610.000 metričnih ton kobalta in 740.000 metričnih ton niklja.