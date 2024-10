Japonska ponovno zaganja jedrski reaktor, ki je preživel cunami

Po dvanajstih letih in obsežnih varnostnih nadgradnjah je japonski jedrski reaktor, ki je preživel uničujoči potres in cunami leta 2011, znova zaživel. Reaktor št. 2 v jedrski elektrarni Onagawa na severni obali Japonske, ki ga upravlja podjetje Tohoku Electric Power Co., je bil v torek ponovno priklopljen na omrežje, energijo pa naj bi začel proizvajati v začetku novembra.