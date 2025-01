Javna dražba: večino elektrike iz Teša za letos kupil nizozemski Vitol

Kot je na svoji spletni strani objavil operater trga z elektriko Borzen, sta bila na dražbi 9. januarja na voljo dva produkta, in sicer pasovna energija v skupni količini 30 megavatov (240.480 megavatnih ur) ter diagram, v okviru katerega je bilo na razpolago devet lotov (v skupni količini 869.823 MWh). Sodelovala so štiri slovenska in dve tuji podjetji.

Vso pasovno energijo prvega produkta je kupila nizozemska družba v sedežem v Švici Vitol Gas and Power po cenah od 99,74 evra do 101,69 evra na MWh.

Pri drugem produktu je tri lote prav tako kupila družba Vitol, pet lotov je kupil Gen-I, enega pa Holding Slovenske elektrarne. Dosežene so bile cene od 104,82 evra do 110,05 evra na MWh.

Borzen je dražbo izvedel skladno z zakonom o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, po katerem Teš opravlja javno gospodarsko družbo zagotavljanja toplote za daljinsko ogrevanje v občinah Velenje in Šoštanj. Določeno je, da se od 70 do 90 odstotkov električne energije, proizvedene med obratovanjem proizvodnih virov za potrebe izvajanja gospodarske javne službe, proda na javni dražbi prek Borzena.

Dražbo je v imenu Borzena izvedla slovenska borza električne energije BSP prek svoje platforme, je slednja objavila na svoji spletni strani. Med 37 člani BSP je tudi Vital, multinacionalka za proizvodnjo in trgovanje z energenti in surovinami, ki je po podatkih z njene spletne strani lani ustvarila 400 milijard dolarjev prihodka od prodaje.